超懂吃！韓星SOMI、太陽來台大啖「牛肉麵＋高粱」　店家曝光開吃同款

韓星好懂吃！3日，國際音樂節「So Wonderful Festival」在桃園登場，韓國人氣女歌手SOMI及男團BIGBANG成員太陽皆來台演出，活動結束後，SOMI在個人IG限動貼出享用台灣美食的合照，吸引不少粉絲目光與討論，讓人直呼「很台灣」。

圖／摘自SOMI IG

韓國女歌手SOMI及BIGBANG成員太陽受邀來台演出，並在音樂節結束後大吃一桌「台式宵夜」，照片中不僅有超在地的台啤，「牛肉麵配高粱酒」更是一大亮點，也因此有粉絲好奇並在Dcard發問「請問有人知道這間店在哪裡嗎？」

據網友透露，推測應為「牛肉麵．雞湯」，因聽說當日有包場，加上也有人分享當天路過外面超多人。而店家店名一曝光，就有許多粉絲表示要去吃同款、打卡同家餐廳。

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圖／牛肉麵．雞湯粉絲頁

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