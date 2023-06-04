快訊

夏日電價啟動！變頻冷氣真的比較省嗎 網點「1關鍵」：沒做到一樣貴

蔡阿嘎5雷店名單...旅日達人評這家：真的不好吃！網友駁「親子丼超推」

店家不滿機車橫停「中原大學生素質這麼差嗎」引網熱議 學生道歉了

一位難求！素食界鼎泰豐「不葷主義」台北店開放網路訂位　避開周末輕鬆開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／不葷主義茶餐廳粉絲頁
圖／不葷主義茶餐廳粉絲頁

開放網路訂位！有素食鼎泰豐之稱的「不葷主義茶餐廰」台北店自4月中起開幕，吸引許多饕客前往朝聖享用，一到假日更是一位難求。近日，不葷主義在粉絲頁宣布「台北店開放網路訂位」，讓訂位更便利，而該貼文下方也開始有網友在揪團準備開吃。

圖／不葷主義茶餐廳粉絲頁
圖／不葷主義茶餐廳粉絲頁

圖／不葷主義茶餐廳粉絲頁
圖／不葷主義茶餐廳粉絲頁

素食界鼎泰豐「不葷主義」北上掀起話題，日前宣布台北店正式開放網路訂位，不用擔心電話打不進去，提升訂位便利性。不葷主義台北店目前開放40日內訂位，另提供外帶訂餐，但暫無外帶服務。值得注意的是，店家透露六月假日訂位全數額滿，建議顧客往平日預訂較彈性，如有取消亦會釋出於訂位系統。

此外，自開幕起至8/31，台北店限定推出「不葷黨招募」活動，活動期間消費滿1000元並按讚官方FB/追蹤官方IG，即贈8折卡一張，凡於今年底前內用皆享8折好康，台北、台中通用。

不葷主義茶餐廰｜台北限定活動資訊

活動日期：即日起至112/8/31

活動辦法：消費滿1000元並按讚官方FB/追蹤官方IG，即贈8折卡一張

備註：卡片次日生效，今年底前內用皆8折；認卡不認人，可共用且台北、台中通用；112/12/31前消費滿4次，隔年可續卡

圖／不葷主義茶餐廳粉絲頁
圖／不葷主義茶餐廳粉絲頁

圖／不葷主義茶餐廳粉絲頁
圖／不葷主義茶餐廳粉絲頁

延伸閱讀：

證件拿出來！ 6月壽星+數字優惠」 馬辣送大蛤、問鼎送肉肉蛋糕、福華下午茶8折、學生遊樂園399元

三重人不捨！ Google高評價「鄭鴻雞飽」6/30熄燈 脆皮雞便當吃不到了

素食 外帶 鼎泰豐 IG 茶餐廳

相關新聞

一位難求！素食界鼎泰豐「不葷主義」台北店開放網路訂位　避開周末輕鬆開吃

開放網路訂位！有素食界鼎泰豐之稱的「不葷主義茶餐廰」台北店自4月中起開幕，吸引許多饕客前往朝聖享用，一到假日更是一位難求。近日，不葷主義在粉絲頁宣布「台北店開放網路訂位」，讓訂位更便利，而該貼文下方也

炸雞控必追！頂呱呱「一斤翅小腿」挑戰最頂辣台味　怕辣老饕推一飲品爽嗑又解辣

無辣不歡者必嘗！經典台式速食連鎖「頂呱呱」推出網友許願已久的「一斤」系列，每份保證秤足600g的超實在份量，這次更結合超人氣新品「翅小腿」，肉嫩汁多，絕對是老饕的最愛炸雞部位之一，另外搭配獨家辣粉及椒

國產雞肉缺！拿坡里6月腿排桶優惠限店販售 網友熱議

物價漲不停，先前國內一波缺蛋潮，現在則是國產白肉雞價格直直漲，甚至出現產量不足的狀態，也開始導致餐飲業者陸續調整價格或乾...

麥當勞甜心卡在這家漢堡王「買A送B」 網驚呆：1卡2用

麥當勞甜心卡在漢堡王也能用嗎？可以的！有網友在FB粉專「爆廢公社二館」PO出照片，漢堡王汐止大同店在門口貼出「持麥當勞甜...

開幕才半年...人氣廣島燒「赤鐵八德店」缺工停業1個月

全台灣餐飲業近期面臨嚴重的「缺工」問題，連帶影響營運情況。才於2022年11月開幕的人氣廣島燒「赤鐵（八德店）」，近日發...

三重人不捨！ Google高評價「鄭鴻雞飽」6/30熄燈 脆皮雞便當吃不到了

三重美食消失再+1！ 位於新北三重自強路上的小吃店「鄭鴻雞飽」，至今營業4年、已成為在地人的美味心頭好便當店，店家最新表示，不堪原物料持續上漲，幾經權衡後決定忍痛結束營業，最後營業至6月30日止，得知

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦