一位難求！素食界鼎泰豐「不葷主義」台北店開放網路訂位 避開周末輕鬆開吃
開放網路訂位！有素食界鼎泰豐之稱的「不葷主義茶餐廰」台北店自4月中起開幕，吸引許多饕客前往朝聖享用，一到假日更是一位難求。近日，不葷主義在粉絲頁宣布「台北店開放網路訂位」，讓訂位更便利，而該貼文下方也開始有網友在揪團準備開吃。
素食界鼎泰豐「不葷主義」北上掀起話題，日前宣布台北店正式開放網路訂位，不用擔心電話打不進去，提升訂位便利性。不葷主義台北店目前開放40日內訂位，另提供外帶訂餐，但暫無外帶服務。值得注意的是，店家透露六月假日訂位全數額滿，建議顧客往平日預訂較彈性，如有取消亦會釋出於訂位系統。
此外，自開幕起至8/31，台北店限定推出「不葷黨招募」活動，活動期間消費滿1000元並按讚官方FB/追蹤官方IG，即贈8折卡一張，凡於今年底前內用皆享8折好康，台北、台中通用。
不葷主義茶餐廰｜台北限定活動資訊
活動日期：即日起至112/8/31
活動辦法：消費滿1000元並按讚官方FB/追蹤官方IG，即贈8折卡一張
備註：卡片次日生效，今年底前內用皆8折；認卡不認人，可共用且台北、台中通用；112/12/31前消費滿4次，隔年可續卡
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