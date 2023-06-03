三重人不捨！ Google高評價「鄭鴻雞飽」6/30熄燈 脆皮雞便當吃不到了

三重美食消失再+1！ 位於新北三重自強路上的小吃店「鄭鴻雞飽」，至今營業4年、已成為在地人的美味心頭好便當店，店家最新表示，不堪原物料持續上漲，幾經權衡後決定忍痛結束營業，最後營業至6月30日止，得知消息的網友，表示相當不捨！

圖／翻攝鄭鴻雞飽FB

主要提供脆皮雞、油雞、豬腱子飯等便當的「鄭鴻雞飽」，一直努力維持脆皮雞腿酥脆肉嫩、油雞皮嫩醬香的美味品質，內用甚至還有當歸雞湯喝到飽的福利，已成為在地民眾力推、高評價餐廳美食之一。

部落客小可愛阿貴，先得知店家即將停業的消息後，特別分享表示「這四年內不知道吃了幾次，吃到店家的人都認識我」，接著說「最近能吃到的機會不多，怕會有遺憾呀，(店家)即將在六月底結束，未來不知道有沒有機會再吃到，想吃的人趕緊來！」

圖／小可愛阿貴授權

據了解，店老闆為了讓客人吃得安心又健康，主打每日溫體現宰、配送的雞肉，除販售全雞、半雞之外，也提供便當類料理，著名的脆皮雞腿有滿滿的酥脆口感、油雞皮嫩醬香，還十分貼心注重擺盤，讓人看了都食指大動。

針對停業一事，老闆表示「挺過疫情但抵不過原物料一直上漲，豬肉在漲，尤其是雞肉漲幅更大」，雖然想要維持品質不漲價，但原物料持續攀升，不知該怎麼營業下去，最後「經過考量，忍痛不捨決定結束營業」！想吃美味雞肉與便當菜色的朋友，快把握時間作最後美食巡禮吧。

圖／小可愛阿貴授權

圖／小可愛阿貴授權

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