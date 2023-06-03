快訊

美加軍艦聯合任務通過台海 共軍東部戰區：全程跟監警戒

三重人不捨！ Google高評價「鄭鴻雞飽」6/30熄燈 脆皮雞便當吃不到了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／小可愛阿貴授權
圖／小可愛阿貴授權

三重美食消失再+1！ 位於新北三重自強路上的小吃店「鄭鴻雞飽」，至今營業4年、已成為在地人的美味心頭好便當店，店家最新表示，不堪原物料持續上漲，幾經權衡後決定忍痛結束營業，最後營業至6月30日止，得知消息的網友，表示相當不捨！

圖／翻攝鄭鴻雞飽FB
圖／翻攝鄭鴻雞飽FB

主要提供脆皮雞、油雞、豬腱子飯等便當的「鄭鴻雞飽」，一直努力維持脆皮雞腿酥脆肉嫩、油雞皮嫩醬香的美味品質，內用甚至還有當歸雞湯喝到飽的福利，已成為在地民眾力推、高評價餐廳美食之一。

部落客小可愛阿貴，先得知店家即將停業的消息後，特別分享表示「這四年內不知道吃了幾次，吃到店家的人都認識我」，接著說「最近能吃到的機會不多，怕會有遺憾呀，(店家)即將在六月底結束，未來不知道有沒有機會再吃到，想吃的人趕緊來！」

圖／小可愛阿貴授權
圖／小可愛阿貴授權

據了解，店老闆為了讓客人吃得安心又健康，主打每日溫體現宰、配送的雞肉，除販售全雞、半雞之外，也提供便當類料理，著名的脆皮雞腿有滿滿的酥脆口感、油雞皮嫩醬香，還十分貼心注重擺盤，讓人看了都食指大動。

針對停業一事，老闆表示「挺過疫情但抵不過原物料一直上漲，豬肉在漲，尤其是雞肉漲幅更大」，雖然想要維持品質不漲價，但原物料持續攀升，不知該怎麼營業下去，最後「經過考量，忍痛不捨決定結束營業」！想吃美味雞肉與便當菜色的朋友，快把握時間作最後美食巡禮吧。

圖／小可愛阿貴授權
圖／小可愛阿貴授權

圖／小可愛阿貴授權
圖／小可愛阿貴授權

延伸閱讀：

府城飄香45年！台南「友愛鹽酥雞」驚傳頂讓

宜蘭追火車+眺望海景！ 頭城「九號咖啡」超唯美玻璃窗+360度觀景台 全新預約制熱門景觀餐廳

熄燈 便當

相關新聞

三重人不捨！ Google高評價「鄭鴻雞飽」6/30熄燈 脆皮雞便當吃不到了

三重美食消失再+1！ 位於新北三重自強路上的小吃店「鄭鴻雞飽」，至今營業4年、已成為在地人的美味心頭好便當店，店家最新表示，不堪原物料持續上漲，幾經權衡後決定忍痛結束營業，最後營業至6月30日止，得知

先領買一送一！ 星巴克「芒果火龍果星沁爽」粉紅領軍 再推脆糖燕麥奶咖啡星冰樂

先領買一送一！ 星巴克「芒果火龍果星沁爽」粉紅領軍 再推脆糖燕麥奶咖啡星冰樂

蔡阿嘎揭「日本5大難吃連鎖店」挨轟　出面鞠躬道歉

YouTuber蔡阿嘎近日發表「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，影片一出就引發網友砲轟，讓蔡阿嘎緊急下架影片並感謝網友的評論。雖然今天一早蔡阿嘎已經刪除影片，但許多網友仍認為應該要出面道歉。 對此

蔡阿嘎影片挨轟！日本歐吉桑：なか卯「親子丼」超好吃

YouTuber蔡阿嘎近日發表「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，影片一出就引發網友砲轟，讓蔡阿嘎緊急下架影片並公開道歉。對...

壽星吃到飽不用250元！ 桃園「老燒肉」單點+自助超過100種選擇 平日可點滿120分鐘吃更爽

udn走跳美食／艾瑪 單點+自助超過100種選擇 招牌寫著和牛吃到飽！原本以為是間單點店，沒想到是間燒肉吃到飽，不吃牛498元就能吃到飽，668元菜單有和牛、牛舌、神戶牛、法式彎刀羊…燒烤+火

沒訂披薩卻收「1022元訂餐通知」？必勝客回應了

沒訂披薩，但卻收到披薩訂單？近期於Dcard有網友發文，表示收到必勝客簡訊，內容顯示已收到一筆1,022元的訂單。透過a...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦