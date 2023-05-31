宜蘭追火車+眺望海景！ 頭城「九號咖啡」超唯美玻璃窗+360度觀景台 全新預約制熱門景觀餐廳
宜蘭最新熱門海景咖啡廳再+1！ 靠近東北角頭城鎮的「九號咖啡」景觀咖啡廳，最大亮點就屬二樓擁有一大片超唯美的玻璃海景窗，而且面山處可以讓鐵道迷追火車、面海這側則能看見一望無際太平洋與遠眺龜山島，全新採預約制用餐，提醒大家一定要先至網頁訂位哦！
一間位在懸崖峭壁上的小屋，自東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處進行整建後，今年開始交由九號餐旅休閒事業營運管理。位於舊草嶺自行車隧道南口的「九號咖啡-石城館」，這個地點可以同時擁抱山與海，在餐廳二樓的大片落地窗景，一眼望盡絕美太平洋海景與龜山島的超級景觀，也能走出咖啡廳，由自行車隧道南口的360度觀景台眺望整個園區，很值得停下腳步喝個咖啡，一次擁抱望山與望海的無敵美景。
咖啡廳內提供輕食、炸物還有墨魚鮮蝦蝦堡、黑麥雙牛漢堡、海鮮拼盤等，部落客宜蘭ㄚ欣特別推薦飲品有林美金棗茶、西瓜燕麥奶雪泥，更提到離開時可外帶水果盒，這裡時令水果都好甜！同時提醒，九號咖啡的一樓可現場候位，自由入座，自行點餐及取餐，而二樓則採取預約制，以2人桌低消500元、4人桌低消1000元方式，每時段用餐90分鐘，需由服務人員帶位入座。
九號咖啡-石城館
地址：宜蘭縣頭城鎮石城路19號之6
營業時間：10:00-17:00
電話：03-9699569
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