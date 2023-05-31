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鳳凰花滿江紅綻放！「嘉義梅山公園」成最新景點打卡新熱潮
嘉義梅山公園最近成為網美景點打卡新景點！鳳凰花炸開一道道美麗的橘紅顏彩，似乎敞開了夏天的序幕，而從觀景台斜對面的步道放眼望去，彷彿置於空中俯瞰，絕對能拍出不少「高顏值」照片。
而嘉義梅山公園充滿了驚喜，佔地約6公頃，主要種植梅樹為主，至今預計有超過3000棵梅樹，其他還包含牡丹、杜鵑、聖誕紅與現在盛開的鳳凰花，現在正值豔麗的紅色，宛如火焰燃燒的花朵，為公園增添了熱情的色彩，別錯過這難得的時機，趕快約上好友一同前往，一起捕捉這瞬間的美麗吧！
不過值得注意的是，前往美拍時要記得擦上防蚊噴劑，現在正值炎熱的氣溫，蚊子開始比較多了，做足保護以免被蚊子損壞好心情，暑假快到了，趕快安排嘉義旅行了。
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