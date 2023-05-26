初夏限定美景！ 樹林人想私藏的「山佳荷花池」打卡秘境 漂流木鞦韆必合影

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新北高灘處
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又來到了荷花盛開的季節！ 新北大漢溪左岸「山佳荷花池」的荷花正綻放中，一朵朵荷花佇立於池畔中婆娑搖曳著，是夏日高灘地限定的河畔景致，快來把握美景「荷」家光臨賞花

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自110年新北市政府高灘地工程管理處進行山佳荷花池環境優化並積極復育荷花後，再生打造賞荷秘境，不僅為河濱妝點了風采，更分解及消化水中污染物，達到水質淨化與美觀美景的效果，初夏適合民眾一起來荷花池畔共享荷花美景與舒適風光。

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除了自然美景及賞荷外，山佳荷花池旁規畫漂流木遊戲體驗區，主打漂流木再生概念，採用在地素材重塑雕刻並賦予朽木新生的樣貌，幾處裝置藝術包含漂流木鞦韆，提供民眾漫步、賞荷、觀景與遊憩打卡，成為一處新北樹林人最時私藏的私房秘境

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樹林「山佳荷花池」交通資訊

．台鐵：搭乘至山佳站，由佳園路一段往河濱方向前進，經由柑園陸橋進入河濱公園，沿自行車道往樹林方向直行即可到達「荷花池」。

．自行車：沿大漢溪左岸自行車道往樹林樹林方向，過柑園橋後往柑園停車場方向騎乘，於柑園棒球場左轉，並沿方向指標牌導引往樹林方向，即可到達「荷花池」。

．自行開車：以「樹林河濱公園露營區」作為導航點，可將車輛停放至一旁的柑園停車場，現場設有小型車格74格、大型車格5格。由停車場進入河濱公園內後，沿著自行車道往樹林方向直行約200公尺即可到達「荷花池」。

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