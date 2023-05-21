太殺底片了！精選全台必拍「6處繡球花熱點」，日系穿和服賞花、穿梭歐風城堡花海統統有

各家飯店業者線上旅展都陸續開跑了！新北淡水的「將捷金鬱金香酒店」也不例外，直接推出「2023台北高雄線上旅展」，住宿券每張只要3,300元，瘋狂下殺3.1折，同時享6歲以下兒童還免費入住，即使熱門暑假期間得週日至週日入住還不用加價。此外，能享受浪漫的「望高樓 星空電影夜」將於6月每週五至週日與 7、8月每日放映，每位只要低消150元+10%喔。

2023-05-20 10:58