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太殺底片了！精選全台必拍「6處繡球花熱點」，日系穿和服賞花、穿梭歐風城堡花海統統有

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／左上IG@sunlightbai授權、左下高家繡球花田粉絲頁、右為曹家花田香提供
圖／左上IG@sunlightbai授權、左下高家繡球花田粉絲頁、右為曹家花田香提供

搶拍繡球花！除了佔地500公頃的桃園繡球花季，台灣各地也有不少繡球花田相繼盛開，多種色彩相互簇擁映襯，滿開的畫面讓人超驚豔，以下精選全台北中南必拍6處繡球花熱點，筆記抄好、日程排好，直接出發賞花去！

圖／曹家花田香提供
圖／曹家花田香提供

⬤ 台北｜曹家花田香

穿和服拍美照的最佳繡球花打卡地「曹家花田香」，今年造景更升級，除了日式鳥居、愛情樹外，峇里島風格遮陽點都有，入園後不限時讓你拍好拍滿。花期預計持續至6月底，記得租借和服體驗秒出國的賞花氛圍感吧！

圖／曹家花田香提供
圖／曹家花田香提供

曹家花田香

地址：台北市北投區竹子湖路33-7號

⬤ 新北｜高家繡球花田

眾所周知的繡球花熱點！高家繡球花田除了陽明山竹子湖的第一園區及第二園區外，位於新北萬里的第三園區更為壯觀，佔地面積更大，繡球花繽紛簇擁，猶如夢幻仙境一般超動人。目前花況約6成，整體花期可至7月中，打卡行程先排好。

圖／高家繡球花田粉絲頁
圖／高家繡球花田粉絲頁

高家繡球花田

地址：新北市萬里區大坪路32-6號

⬤ 新竹、台中｜薰衣草森林

「薰衣草森林繡球花季」自即日起至6/25繽紛登場，於台中新社店、新竹尖石店同步展開。園區內有超殺底片的地景設計，還有花季限定繡球花節套餐。其中，台中新社店植物種類繁多，花朵遍佈山丘，林境深幽，非常適合療癒心靈，清空腦袋好好放鬆一下。

圖／薰衣草森林提供
圖／薰衣草森林提供

薰衣草森林 新竹尖石店

地址：新竹縣尖石鄉129號

薰衣草森林 台中新社店

地址：台中市新社區中興街20號

⬤ 苗栗｜花露農場

座落卓蘭鎮山丘上的苗栗花露農場，以絕美花田、城堡造型民宿及美味餐點為特色。到了每年5月初的繡球花季，園方就會用心打造超美的繡球花牆，以及唯美花教堂、繡球花屋等設計裝置，好出片又好玩，也是帶小孩來放電的好去處。

圖／IG@sunlightbai授權
圖／IG@sunlightbai授權

花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

⬤ 嘉義｜佐登妮絲城堡

嘉義最美城堡「佐登妮絲城堡」除了有超壯觀的巴洛克風城堡外，女神噴泉、花園廣場及羅馬柱雕塑都好好拍，今年特別針對花季打造「紫色浪漫季」，紫色、粉藍色繡球花妝點其中，搭配滿滿歐風造景，一秒飛歐洲賞花不是夢。

圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡粉絲頁
圖／珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡粉絲頁

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

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繡球花 薰衣草 北投 峇里島 觀光農場 陽明山 賞花 城堡

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