比泰迪熊還萌！ 宜蘭人氣親子農場「毛茸茸新夥伴」6月中加入 網讚：心融化了

比泰迪熊還要萌！ 宜蘭超夯人氣景點「張美阿嬤農場」主打萌萌動物和旅客近距離接觸，在見識過梅花鹿、水豚君療癒魅力後，農場主人再度引進新夥伴「泰迪羊」，全身毛茸茸加上憨厚可愛表情，讓人看一眼就心都融化了。

主打全台唯一日式庭園造景，張美阿嬤農場園區內還有可愛水豚君、梅花鹿、笑笑羊、袋鼠、羊駝、兔豚鼠等，多種可愛又療癒的動物齊聚，可以讓民眾近距離餵食及互動體驗，加上園區造景美觀，因此廣受旅客們喜愛。

圖／翻攝張美阿嬤農場臉書

張美阿嬤農場臉書於24日最新貼出一張圖吸引網友朝聖，PO文寫下「超萌泰迪羊抵台嘍，6月中跟大家見面」，附帶即將新入園的毛茸茸「泰迪羊」組合照片，內容提到這是來自澳洲的動物，並且是全台首見，目前只在張美阿嬤農場才有。

圖／翻攝張美阿嬤農場臉書

網友們見到泰迪羊新夥伴照片後，紛紛表示「太可愛」、「好期待」、「心融化了」、「暑假就可以看到了」，甚至引發網友敲碗許願澳洲的短尾矮袋鼠動物，希望有機會現身。

圖／翻攝張美阿嬤農場臉書

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