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火紅鳳凰花+廢墟大景！ 搶拍高雄熱門打卡「大湖番茄會社」 百年鳳凰木繁花盛開美景

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@molly888666、IG@dante811015授權
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一期一會的鳳凰木花季來了！每年到了五月鳳凰花盛開時節，位於高雄的「大湖番茄會社」，是花迷們必賞美拍的廢墟+老樹熱門景點，火紅鳳凰花正滿開炫麗綻放中。

圖／IG@molly888666授權
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早年為台、日合資經營的「番茄會社」，當地人稱之為「柑仔蜜會社」，台灣光復後改為鳳梨罐頭工廠，現在早已荒廢，只遺留幾座牆面的頹廢廠區，殘留紅磚塊與現場遺留下的多株百年鳳凰木，形成獨一無二的孤獨美景

圖／IG@molly888666授權
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圖／IG@dante811015授權
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廠區內的百年鳳凰木未曾停下腳步，每年迎夏花開時節，會把整個大湖番茄會社染印成粉橘色夢幻景象，近年已成為攝影愛好者和遊客們趨之若鶩拍照打卡代表景點，若想拍出浴火一般的鳳凰木大景，還得算準人潮較少時，把握機會搶拍哦！

圖／IG@dante811015授權
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高雄蕃茄會社

地址：高雄市湖內區中山路一段360號(位在台1線道348K處東側)

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