火紅鳳凰花+廢墟大景！ 搶拍高雄熱門打卡「大湖番茄會社」 百年鳳凰木繁花盛開美景

在這個出國旅遊旺季，也別忘了台灣也有很漂亮的地方值得你去看看 馬祖這個島嶼，跟台灣本島其實差很多，獨特的海鮮、歷史故事、當地的閩南式建築、還有寧靜如畫的大海，都令人耳目一新。 很適合帶著長輩品嚐海鮮、看看海、走走晃晃，帶著小朋友了解台灣的戰略位置與歷史故事，也很適合放鬆度假，在芹壁聚落喝杯咖啡欣賞夕陽，都是很推薦的方式！

2023-05-13 10:01