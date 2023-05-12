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跳「開花舞」集氣！ 成美文化園「紫薇花季」美艷綻放 挑戰「無限次」免費入園

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝成美文化園臉書
圖／翻攝成美文化園臉書

愛跳舞的朋友有任務了！ 彰化成美文化園將在6月至9月迎來年度最大花季盛事「成美紫薇花季」，特別舉辦「開花舞挑戰」，只要到現在出示本人跳開花舞的影片即可獲得半價門票，完成指定辦法還有機會獲得園區「無限次免費暢遊」。

圖／翻攝成美文化園臉書
圖／翻攝成美文化園臉書

成美文化園內植有上百顆紫薇花，每年夏季迎來粉色、桃色、紫色唯美浪漫花季，然而今年卻逢大旱，水份不足，花況恐怕不如預期，為迎接成美園年度最大花卉慶典，邀請大家來跳Jisoo的「開花舞」，一起集氣，祈禱今年的花況爆炸盛開！

圖／翻攝成美文化園臉書
圖／翻攝成美文化園臉書

跟著「花舞」的熱度，活動自即日起至6/30止，只要在售票口出示本人「預錄」跳Jisoo「開花舞」的影片，即享門票半價150元優惠(原價300元)，另外加碼，只要在園區範圍內挑戰韓星最讓人難忘的「開花舞」，影片設定公開上傳個人社交平台：FB、IG、YT、TikTok、Line Voom擇一(停車場畫面及團體不適用)，符合條件就能在成美紫薇花季期間「無限次免費暢遊」。

圖／翻攝成美文化園臉書
圖／翻攝成美文化園臉書

圖／翻攝成美文化園臉書
圖／翻攝成美文化園臉書

成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

電話：04-822-1166

免費入園挑戰

活動期間：5/9-6/30

活動內容：只要在園區範圍內跳開花舞，設定公開上傳個人社交平台：FB、IG、YT、TikTok、Line Voom擇一（停車場畫面及團體不適用），符合這條件就能在成美紫薇花季期間「無限次免費暢遊」。

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