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母親節帶媽咪去玩！ 「5大樂園優惠」 義大媽媽入園199元、劍湖山愛媽啾一下贈購物金

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

母親節帶媽咪去玩！ 媽媽們需要好好紓壓一下的話，就選樂園遊樂盡情尖叫一番，5月份除了有劍湖山世界的壽星優惠、六福村樂園的鄉情優惠，還有義大遊樂世界專為媽咪推出的媽媽專屬入園優惠199元，還有最大水上樂園即將開園也有優惠同享199元，快收藏這一篇！

▶義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界提供
圖／義大遊樂世界提供

義大推出「媽媽專屬優惠」，即日起至5/28止每週六、日，媽媽入園只要199元，購票時須出示戶口名簿影本及本人有照之相關證件，再加碼送200元義大世界購物廣場美食電子抵用券。

另外，迎接5/12國際護師節，義大遊樂世界也有「護理人員專屬優惠」，5/12當天只要是職業護理師、護理相關科系所之學生或教職，出示有照之執照、工作證、學生證即可享超狂門票價99元。

▶劍湖山世界

劍湖山世界推出「媽媽歡樂價」，邀請全國的孩子們一起帶媽咪來玩。劍湖山世界提供
劍湖山世界推出「媽媽歡樂價」，邀請全國的孩子們一起帶媽咪來玩。劍湖山世界提供

劍湖山世界於5月每個週六、日，只要出示可以確認具有母親身份者，即可享有「媽媽歡樂價299元」，更於母親節當週的5/13與5/14兩天，加碼「愛媽啾一下」，只要完成指定動作合影並公開打卡，除了母親享有門票優惠之外，再送200元的園內購物金。

5月壽星優惠，即日起至5/31止不分平假日皆適用，以國曆生日為主，只要出示身分證檢驗（無身分證者須同時出示健保卡及戶口名簿），爽玩整天只要花299元。不是壽星也有優惠價，5月全民可享暢玩價599元，而下午1點後來玩更划算，門票只要399元。

▶六福村

圖／六福村主題遊樂園提供
圖／六福村主題遊樂園提供

六福村樂園母親節推出「媽媽入園優惠價」，5/13至5/14兩天，帶媽媽入園只要出示戶口名簿或全家福照片購票入園520元。

還有5/13～5/14限定「鄉親優惠」，只要你的戶籍地為桃園市大溪區／八德區／桃園區；新竹市、新竹縣竹東鎮／芎林鄉／湖口鄉／新豐鄉，於購票現場出示本人身分證(或戶口名簿＋有照證件)，即可享優惠門票價399元。

▶麗寶樂園-馬拉灣

▲大人小朋友都愛的馬拉灣大海嘯。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲大人小朋友都愛的馬拉灣大海嘯。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

全台最大水上樂園「馬拉灣」擁有東南亞最大露天人工造浪池「大海嘯」，3公尺高的酷涼巨浪，浪花一波波襲捲而來；另外還有人氣設施長達270公尺猶如戀愛巴士水上版的「漂漂河」，為慶祝馬拉灣將在5/27正式開園，園區推出「服裝優惠」，只要在開園當天早上9點半前穿「花襯衫」或「藍白拖」入園，即可享優惠票價199元玩到爽；提醒本優惠僅限量500名，以早上9點半前進入買票隊伍為主。

▶九族文化村

圖／翻攝自九族文化村官網
圖／翻攝自九族文化村官網

九族文化村自即日起至5/28止推出「日月潭賞螢季」優惠，只要民眾在活動期間出示日月潭賞螢季優惠憑證，即可享優惠票價780元，還能免費搭乘日月潭纜車，提醒每證最多限購4張。

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