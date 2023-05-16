大樓旁金針花海！台中新夯點「市區裡的金針花海」滿開，現代與自然的衝突美感更吸睛

中部金針花海再加一！不只彰化、南投有黃澄澄的金針花，台中西屯也有一片極具特色的金針花海，雖然小小一片沒有另外兩處的花海壯觀，但是配上都市大樓產生一種衝突的美感。結合都會區與自然花海，「市區裡的金針花海」不僅特殊且罕見，抽空來走走拍拍都是不錯的選擇。

圖／IG@double.leo.tw授權

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這是位於中科路與科雅路交叉口的免費景點，雖然這裡的金針花海並不大片，但金黃色花朵滿滿簇擁盛放，加上後方的都會大樓，更顯衝突，帶點突兀卻又讓人眼睛為之一亮。而這片「市區裡的金針花海」也有獨有優勢，就是交通方便，不用跑山區就能賞花兼拍美照。

圖／IG@153_mom授權

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中科金針花海

地址：台中市西屯區中科路2號

停車：有停車場

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