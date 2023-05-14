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美到看不膩！「2023冬山三奇美徑」系列活動開跑，登6米高台賞「小鹿彩繪稻田」，賞鳥賞花好殺底片

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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宜蘭好好玩！「2023冬山三奇美徑」系列活動盛大開跑，每年主題都不同的「彩繪稻田」，今年以梅花鹿與風箏作為主角，登上田邊6公尺高的觀景高台，田野風光一覽無遺，還有稻浪音樂會、熱氣球嘉年華等熱鬧活動，還能賞花賞鳥一次滿足。

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「2023冬山三奇美徑」系列活動正式登場，每年必追的「彩繪稻田」更是不容錯過，自5月起至7/2，直至稻田收割前，都能站在「斑比山丘貨櫃屋」，居高臨下俯瞰可愛「斑比小鹿放風箏」彩繪稻田。稻浪音樂會也將於5/20下午2點舉行，可以欣賞愛拉小提琴樂團、冬山國小管樂團等精彩演出。而另一吸睛活動「熱氣球嘉年華」今年則改至冬山火車站進行，欲前往共襄盛舉的朋友可得注意囉！

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此外，宜蘭冬山的三奇村以稻作生產為主要經濟來源，5月是綠油油的稻田，6月則是黃澄澄的稻穗。「三奇美徑」為三奇村奉尊宮到協松路之間約2公里的路徑，沿途有九個S形彎道，沒有路燈、電線桿，更有宜蘭版「伯朗大道」之稱。

部落客ㄚ欣建議，可租自行車穿梭於蜿蜒田間小徑，沿途欣賞農村稻田景緻，可以順著利澤西路騎到五結的「五十二甲溼地」賞鳥兼賞花，沿岸種滿風箱樹及穗花棋盤腳，得以優遊其中，感受大自然的美。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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租自行車暢遊其中，除了遮陽協力車外，也有一般自行車可以選擇。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
租自行車暢遊其中，除了遮陽協力車外，也有一般自行車可以選擇。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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三奇村另有一種玩法，在「黃金河稻」划獨木舟。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
三奇村另有一種玩法，在「黃金河稻」划獨木舟。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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2023冬山三奇美徑系列活動

【彩繪稻田觀賞期】即日起至稻田收割(6/20後陸續會有稻田開始收割)

【稻浪音樂會】5/20 14:00

【熱氣球嘉年華】6/3、6/4、6/10、6/11（地點：冬山車站前）

【風箏節嘉年華】7/1、7/2 熱氣球及風箏節活動詳細流程尚在規劃中

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三奇美徑

地址：宜蘭縣冬山鄉三奉路77號

大眾交通：1.搭乘冬山鄉免費巴士【冬山線】羅東後火車站－國聖廟站，請在奉尊宮站下車；2.蘇澳幸福巴士【南方澳線】蘇澳鎮公所－奉尊宮

備註︰有廁所，空曠無遮蔽物需做好防曬及防蚊

五十二甲溼地

導航：宜蘭縣五結鄉利澤西路6號(幸福蝸牛民宿)，距離三奇美徑開車約5分鐘

風箱樹：花期在每年5月

穗花棋盤腳：花期在每年6至8月

賞鳥：為每年10至12月及4月，歷年來紀錄鳥種有150種以上

停車場：無

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