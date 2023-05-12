母親節「速食優惠」整理！ 嗑大麥克買1送1 還有炸雞、披薩、薯條、冰淇淋 讓媽媽們放縱一下

母親節只要能相聚，媽媽們肯定開心！ 如果錯過小編之前為大家整理一口氣盤點超過30家「餐廳優惠推薦」，訂不到餐廳也沒關係，繼續為大家蒐羅能快速解決美食需求的「速食大軍」，麥當勞有買一送一、頂呱呱有寵愛媽媽餐99元優惠，快跟媽媽商量就趁此放縱一下口腹之慾吧！

麥當勞

圖／麥當勞提供

台灣麥當勞歡慶母親節，5/12當日於麥當勞APP限定一日推出專屬「獻禮母親節」，參加「刮刮樂互動遊戲」即可抽中大麥克、麥香魚、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、OREO冰炫風共5款「買一送一」優惠；還有購買任ㄧ超值全餐，即可免費贈送勁辣雞腿堡、4塊麥克雞塊或玉米濃湯等多種優惠。

Ubereats、foodpanda外送平台，即日起到5/23，也推出麥當勞「大薯買一送一」優惠！相當於大薯半價吃到5月底。提醒大家，僅限外送平台適用，麥當勞門市、歡樂送不適用此活動。

肯德基

圖／取自肯德基臉書

肯德基推出多款經典套餐優惠，像是咔啦脆雞（辣）x8+咔啦雞腿堡（辣）x2+香酥脆薯（大）x1+原味蛋塔x6+瓶裝百事可樂x1只要729元相當於下殺64折，滿350元就能免外送費。購買指定我愛媽咪餐、海苔肉鬆脆雞溫暖同樂餐，享松露起司鍋399元加購價。

漢堡王

至5/31止，漢堡王推出多款個人特餐、雙人套餐、點心、單點的優惠。像是脆洋蔥牛肉堡買一送一、花生培根脆雞堡+華鱈魚堡雙套餐+小辣薯球2包+中可2杯只要168元。

圖／取自漢堡王臉書

圖／取自漢堡王臉書

摩斯漢堡

即日起至5/14，購買指定雙人套餐送傳情小卡1張，憑卡可兌換免費咖啡。至5/15，購買指定套餐，登錄發票抽浪漫台三線免費住宿券，另還有大杯摩斯咖啡買3送1。

圖／取自摩斯漢堡臉書

圖／取自摩斯漢堡臉書

拿坡里

拿坡里炸雞專賣店「雞腿二重奏」限時下殺84折。圖／拿坡里提供

拿坡里即日起至5/31，凡點購特價369元的「雞腿二重奏」（原價440元），就加碼「69元炸時蔬系列任選買一送一」優惠。

必勝客

圖／取自必勝客臉書

必勝客限定於5/13、5/14僅販售母親節套餐，大比薩餐最低589元起，最高組合母親節澎湃餐1999元起，推薦給大家庭，蛋糕拼盤通通有。

達美樂

達美樂母親節海陸套餐1299元起；大歡樂分享餐，指定口味大披薩3個最低699元起。

頂呱呱

圖／頂呱呱提供

頂呱呱寵愛媽咪祭出「均一價99元」優惠，即日起至5/21，「寵愛媽雞餐」原味炸雞＋地瓜薯條＋35元飲品，特價99元（原價150元）；「勇抱呱寶餐」呱呱包＋阿勇雞塊 x 5＋35元飲品，同樣特價99元（原價150元），下殺66折划算開吃，全台頂呱呱門市（除劍潭、桃園機場店）及限foodpanda外送平台，提醒大家炸雞部位為店家指定，不可更換。

21世紀風味館

圖／取自21世紀風味館臉書

21世紀自即日起至5/14，避風塘烤雞繽紛分享餐，原價585元，優惠價520元，凡消費滿520元，贈康乃馨花束。

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