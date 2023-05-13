現賺2800元！寵愛媽咪遊嘉義最美城堡「買一送一」 母親節入園加碼送「城堡門票＋免費SPA」
遊城堡也買一送一！擁有嘉義最美城堡之稱的「佐登妮絲城堡」因應母親節的到來，特別推出一日快閃回饋計畫，媽咪們凡於5/14母親節當日入園，即可至城堡服務台再領取「佐登妮絲城堡入園門票」，以及寵愛媽咪SPA課程，限量1500份，明天就帶媽咪來去鬆一下！
幫媽咪拍美照！嘉義打卡熱點「佐登妮絲城堡」推出母親節回饋活動，5/14一日限定「買一送一」，只要媽咪們在母親節當日入園，可至服務台領取「佐登妮絲城堡入園門票」乙張及價值2500元的SPA課程一堂，限量1500份好康福利，母親節帶媽咪逛城堡享優惠囉～
值得一提的是，活動贈送的SPA課程可以讓媽咪享受一次免費SPA服務，身體按摩或臉部保養二選一，城堡逛累了也不怕，不傷荷包也能讓媽咪飽受寵愛，免費紓壓一次到位。
佐登妮絲城堡
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號
營業時間：8:30-19:00（最後購票＆入園時間17:30）
門票價格：一般入園全票300元（12歲以下免費入園、身心障礙出示證明及一位陪同者免費入園）
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