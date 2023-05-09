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身份證有「動物字」玩嘉義最美城堡只要200元！免費拿造型氣球 還有超市吃得到世界冠軍麵包

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／佐登妮絲城堡提供
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被喻為「嘉義最美城堡」現在推出身分證對對碰門票優惠！只要身分證姓名中含有任何一個動物元素的字或諧音，即可享受超便宜200元的優惠票價。此外，城堡還開設了一家全新的超市，供遊客購買吳寶春合作推出的麵包以及與知名甜點店聯名合作的限量版蛋捲， 一次滿足吃喝玩樂，非常適合規劃半日到一日遊

圖／佐登妮絲城堡提供
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嘉義「佐登妮絲城堡」舉辦名為「動物狂歡節」的仲夏派對，活動自即日起至6月25日，會有一系列表演，不僅如此，城堡內的「佐美喵家族」，將還有兩位新成員的加入，甚至活動期間每天都還能免費拿動物造型氣球喔！

圖／佐登妮絲城堡提供
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圖／佐登妮絲城堡提供
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另外，為了慶祝「動物狂歡節」的到來，佐登妮絲城堡也推出了門票優惠。只要即日起至6月25日的平日（週一至週五），只要身分證中的姓名中含有任何一個動物元素的字或諧音，並在購票時出示相關證件，即可享受每人僅需200元的特價優惠。

圖／佐登妮絲城堡提供
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最狂的還推出全新「城堡超市」，各國美食、美酒和伴手禮統統找得到，還吃得到吳寶春世界冠軍麵包師傅喔，包含限量聯名麵包「伯爵米蘭水果麵包」等。其他也有爆紅名店「六月初一」的限量「法式焦糖蛋捲」等，真的非常適合家人或親朋好友安排嘉義旅遊時來趟「城堡之旅」囉。

圖／佐登妮絲城堡提供
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佐登妮絲城堡

營業時間：早上8點30分至晚上7點

最後購票與入園時間：下午5點30分

門票：原價全票300元，「動物狂歡節」平日姓名符合動物字，享200元優惠

圖／佐登妮絲城堡提供
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圖／佐登妮絲城堡提供
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