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「一人燒肉」當道！栄次郎個人燒肉店進駐新北新開幕，跟媽咪說「我愛你」送松阪豬

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／栄次郎個人燒肉提供
圖／栄次郎個人燒肉提供

疫情加速數位變革也改變了餐飲模式，尤其「一人餐飲」逐漸盛行，讓單身或或喜歡一人用餐者也能開心吃飯，現在燒肉連鎖品牌「燒肉眾」旗下的「栄次郎個人燒肉」進駐板橋文化路推「一人燒肉」，最低價格250元起一人獨享，不僅如此，母親節推出了「肉肉免費送」優惠，讓燒肉愛好者能與媽媽一同共享美食。

圖／栄次郎個人燒肉提供
圖／栄次郎個人燒肉提供

全新開幕的「栄次郎個人燒肉 板橋文化店」打造極簡、日式無印風格的用餐環境，主打個人套餐，讓單獨用餐的顧客也能享受燒肉的美味。

圖／栄次郎個人燒肉提供
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至於菜單上提供多種選擇，包含最只要250元的「秘製雞腿肉套餐」，或是豪華「牛舌+雪花」套餐與還有650元的「日本和牛套餐」。亮點還有「太空梭兒童燒肉套餐」超可愛。

圖／栄次郎個人燒肉提供
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為了即將到來的母親節，「栄次郎個人燒肉板橋文化店」特別推送肉優惠，只要5月13日至14日期間，與媽媽一同至內用餐，並給予媽媽一個溫暖的擁抱或說出「我愛你」，即可免費獲得一份「單點松阪豬」，快揪媽媽一起吃美食囉。

圖／栄次郎個人燒肉提供
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栄次郎個人燒肉 板橋文化店

地址：新北市板橋區文化路一段325號

電話：02-2254-4453

母親節優惠活動：5月13日至5月14日

活動方式：與母親前往用餐，給予母親一個擁抱或輕聲說愛你，即可獲得松阪豬乙份

圖／栄次郎個人燒肉提供
圖／栄次郎個人燒肉提供

圖／栄次郎個人燒肉提供
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燒肉 母親節 和牛

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