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添好運再展2全新店！限定「幾人套餐送幾顆蛋塔」優惠還有母親節分享餐

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／來自添好運提供
圖／來自添好運提供

添好運是和億生活集團旗下的知名港式點心餐廳品牌。現在確定新展店港點控必須知道，計畫在今年6月和9月於大直美麗華和新店裕隆城開設兩家新分店。希望能夠在未來三年內達到25至30家店的總數的野心。此外，日前也推出了多款特色套餐，會員再享「點幾人套餐就送幾顆蛋撻」，母親節期間還有「寵愛媽咪分享餐」喔。

圖／來自添好運提供
圖／來自添好運提供

圖／來自添好運提供
圖／來自添好運提供

「添好運」自2010年至今連續12年榮獲米其林一星，強調使用新鮮食材、現點現做並提供熱騰騰、口感十足的美味港點。舉凡像是招牌酥皮焗叉燒包、香煎蘿蔔糕、XO醬臘味炒飯、干貝絲炒麵等美食都是經典。除此之外，鮮蝦燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、綜合腸粉、添好運流沙包、脆皮冰火菠蘿油更是人氣必吃。現在，確定6月於大直美麗華、9月新店裕隆城拓店，敬請期待囉。

僅示意，非新展店樣貌。 圖／來自添好運提供
僅示意，非新展店樣貌。 圖／來自添好運提供

僅示意，非新展店樣貌。 圖／來自添好運提供
僅示意，非新展店樣貌。 圖／來自添好運提供

另外添好運也推出即將到來的端午節北部粽了，直接端出「米其林一星」的港風裹蒸粽，吃得到「極上鮑貝好運粽」與「至尊松露叉燒粽」，即日起可以開始預訂囉，馬上訂起來吧。

圖／來自添好運提供
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米其林 港點 母親節 炒飯 必吃

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