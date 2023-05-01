釜山首家「鼎泰豐」開幕！閉眼點「最佳套餐」不出錯，響亮名聲掀朝聖人潮

釜山首家「鼎泰豐」剛於4/27盛大開幕，吸引不少釜山人前往朝聖嘗鮮，店址位於樂天百貨光復店地下一樓。有韓國部落客在開幕當日就火速探店，分享在排隊的同時搜尋被選為「世界最佳餐廳」的鼎泰豐大有來頭，表示期待感直線飆升。

圖／摘自Check in Busan粉絲頁

去釜山也吃得到！台灣之光「鼎泰豐」進軍世界各地，全球擁有超過150間門市據點，光是這些數字就能證明鼎泰豐的成功與高人氣。如今，不僅在首爾，釜山首間鼎泰豐也於4/27正式與大家見面，不論是釜山在地人、旅客，或是身處異鄉的台灣人都能在這品嘗台灣味，提供大家解饞的好地方。此外，釜山店也推出「最佳餐點組合」，直接幫你把經典美味搭配好，不用怕不知道怎麼點啦！

圖／摘自Check in Busan粉絲頁

另有網友分享，認識的韓國朋友覺得台灣跟韓國味道不一樣，提供的餐點也有部分不同，不過也有人認為「有得吃都好」。

釜山首家鼎泰豐 門市資訊

地址：釜山南浦洞樂天百貨光復店B1（부산 중구 중앙대로 2 롯데백화점 광복점 본관 B1）

營業時間：11:00-22:00（最後點餐21:00）

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