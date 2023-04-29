限定2週！ 「明朗熱狗」開賣韓國新品「小黃瓜熱狗」 台灣也吃得到了

新口味準備嘗鮮！ 韓國超人氣熱狗專賣店「明朗熱狗」一進軍台灣就備受轟動，宣布5/1即將開賣期間限定新品「小黃瓜熱狗」，消息一出也引來眾多網友討論，紛紛好奇是什麼新滋味組合？

圖／IG@myungranghotdog_official

MyungRang明朗熱狗-台灣本店於粉專預告，「上個月在韓國成為熱烈話題「小黃瓜熱狗」，台灣5/1也要限定推出，販售時間只有兩週5/1至5/14，每日限量供應，喜歡新奇口味或是想要獵奇的人，絕對不要錯過這次機會！」

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「小黃瓜熱狗」是「明朗熱狗」前陣子在韓國推出的限定新口味，將熱狗內餡換成鮮脆黃瓜，裹上外層油炸到金黃酥脆，剛出爐一口咬下，吃得到外皮香熱酥脆，還有甜甜的美乃滋完全搭配清爽黃瓜，也可以再自行搭上起司、蕃茄醬等各種醬料。現在在台灣台北東區專門店，就可以吃到道地韓國熱狗滋味，頓時充滿幸福感！

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MyungRang明朗熱狗新口味「小黃瓜熱狗」

台北東區店地址：台北市大安區敦化南路一段161巷46號

販售期間：5/1至5/14

售價：80元

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