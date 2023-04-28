饗饗、旭集「訂位付費制」6/1上路！ 每人用餐500元、7天前才能免費取消

號稱全台最難訂的Buffet「旭集」及「饗饗」同一時刻宣布，自6月1日起訂位要預收定金了，每人用餐(含0-12歲兒童)預收500元，若於用餐日前一天到前六天臨時取消，定金不能退回，無論是網路訂位或電話訂位，皆須在時限內預付定金，即完成訂位。

圖／饗賓提供

台灣人超愛吃吃到飽，知名的饗饗、旭集更是一位難求，為制止太多黃牛訂位後在蝦皮上轉賣100~400元不等的訂位資訊，饗賓集團於今午宣布饗饗、旭集自6月1日起位採預付定金制，每人用餐(含0-12歲兒童)預收定金500元，敬請留意定金預付資訊及簡訊。現場/電話訂位透過分店現場或電話預約後，系統將自動發送定金預付簡訊通知，可採線上刷卡或匯款，請於時限內預付定金。如未於指定時間內付定則視同取消訂位。

圖／翻攝饗賓集團官網

消息曝光，立刻引發熱烈討論，網友紛紛表示贊同，「早該這樣了」、「支持，訂位黃牛可以吃土了」、「終於⋯不然完全訂不到」、「收定金很棒，總算走出第一步！」。

圖／翻攝INPARADISE 饗饗 粉專

圖／翻攝旭集 和食集錦粉專

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