51勞動節開吃！ 「速食+餐飲美食」連假優惠 漢堡王買1送1、肯德基加1元多1件

5/1勞動節連假來了！給勞工們好好犒賞自己的機會也來了，除了獻上「四大超商優惠整理包」，同時也為大家整理51勞動連假「速食餐飲美食」優惠集合，爽吃漢堡王「買1送1」、肯德基「加1元多1件」、頂呱呱吃雞優惠、對中身分證「金子半之助77折」、石研室拍照打卡「幾人送幾份肉盤」，快用美食續航充電百分百！

★肯德基

肯德基即日起至5/1期間，最後倒數4天「+1元多1件」、66元點心套餐、6款個人套餐，以及6款雙人套餐的優惠券超值優惠組合，而於4/29至5/1期間，推出連續3天限時優惠，優惠套餐399元(原價729元) 即可享用酥脆多汁的咔啦脆雞x6＋人氣原味蛋撻x6＋百事可樂(瓶)x1（優惠代碼：40495) ，折扣下殺至55折。

圖／肯德基提供

★漢堡王

漢堡王自即日起同時間竟有多達15款超殺「買1送1」優惠。即日起至5/7，8種普發大優惠「買1送1」4種熱銷漢堡小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡都有送；點心也有中薯、6塊雞塊、小洋蔥圈及大杯可樂「買1送1」；即日起至5/31「江湖救急優惠券」，個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起；熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，共4種「買1送1」。

勞動月再加碼即日起至5/31大杯快樂水「買1送1」，850cc的可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶，通通可以買1送1；漢堡王看準深夜商機再祭出夜貓優惠，即日起至4/30晚上8:30至各店打烊前，臨櫃單筆消費滿199元「現折20元」；相當於宵夜爽吃買1送1還能滿額再省20元。

圖／漢堡王提供

★頂呱呱

頂呱呱即日起至4/30(日)，於頂呱呱門市，推出2款200元有找的肉派組合餐，「吃雞呱飽餐」原味雞腿X3＋原味炸雞(腿排)X2，特價199元，現賺76元；「辣味呱飽餐」 辣味炸雞x3＋呱呱包x1，也是特價199元。特別提醒，劍潭店/桃園機場店不參與此活動；炸雞部位店家指定不可更換。

圖／頂呱呱提供

★摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至5/1，凡來店購買綜合莓果蒟蒻冰茶或綜合莓果熱茶，享第2杯半價優惠及中杯摩斯咖啡加1元多1杯；即日起至5/15，摩斯漢堡除加碼推2杯大杯摩斯咖啡優惠價89元外，凡早餐購買超級大麥海洋珍珠堡，可享15元優惠價加購中杯摩斯咖啡。

MOS Order App「安心取溫馨送」則於即日起至5/1，推出大杯摩斯咖啡買一送一活動；即日起至5/15，超級大麥海洋珍珠堡及中杯摩斯咖啡組2套，原價240元，優惠價180元，以及大杯摩斯咖啡買三送一活動，數量有限售完為止。

圖／摩斯漢堡提供

★21世紀風味館

即日起至5/3，21Plus、21風味館推出新套餐買一送一，原價360元的「青花椒麻去骨腿排2＋雞汁高麗菜飯X2＋中杯蜂蜜綠茶X2」享有買一組送一組優惠。

圖／21世紀風味館提供

★bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN自5/1至5/12，平日週一至週五，憑本人「工作證」或「名片」到店單筆消費bb.q「半雞」餐點（含半雞拼盤），口味任選，可免費贈送價值128元的「啾哇嘿喲小鬆餅」一份。

圖／bb.qCHICKEN提供

★金子半之助

即日起至5/15，祭出對中身分證享新品優惠活動，只要正反面有「2個7」，不只身分證字號，連生日、補發日期通通算，中「2個7」，可享金子半之助新品「升級套餐77折」優惠，最高現省121元(服務費另計)。另，5/1前加入香繼光集團會員，還可獲得母親節雙人套餐88折電子優惠券乙張含麻婆雙饗丼1套＋鴨南蠻蕎麥麵定食1套＋特調氣泡飲2杯＋海菜味噌湯2碗＋海苔1份，優惠價992元，兌換券使用期限為5/1至7/15止。

圖／金子半之助提供

★石研室

石研室即起至5/14祭出回饋活動，只要帶媽媽到全台石研室門市一起圍爐用餐，全員入鏡拍照、並於社群平台上傳打卡就送肉盤。完成指定活動條件後，同行用餐人數有幾位，每人都能招待100克牛五花、或100克梅花豬肉盤，相當於「幾人送幾份肉盤」。

圖／石研室提供

★繼光香香雞

繼光香香雞有雞塊長期優惠，即日起至6/28，購買「黃金鴨香寶」3塊優惠價49元。

★Katsuya 吉豚屋

吉豚屋於4/29至5/7推出優惠活動，凡點購任一主餐，即可以51元加購價，享有原價99元的腰內豬排一份與特調飲品一杯；其中，飲品是於四月初剛上市的特調飲品系列，首波主打「蜂蜜啤酒風味綠茶」、「蜜桃風味紅茶」、「黑天使奶茶」、「無糖茉香綠茶」。

圖／吉豚屋提供

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