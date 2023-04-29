51勞動節犒賞來一杯！ 「連假+開工優惠盤點」星巴克咖啡+手搖飲料買一送一

5/1勞動節犒賞自己來一杯！除了獻上「四大超商優惠整理包」，同時也為大家盤點51勞動連假「速食+餐飲美食優惠」，下列再給各位連假+開工「咖啡、手搖飲開優惠」，讓大家連假開心喝到開工，口腹和心靈都滿足到了！

●星巴克

星巴克歡慶OPEN 18週年好友分享活動，4/29當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克即日起至5/5的每週三到五，活動期間全日於外送平台foodomo購買特大杯那堤、美式、焦糖可可碎片星冰樂３款飲品，可享買一送一優惠；即日起至5/16也有特大杯咖啡密斯朵第２杯半價可喝。

圖／星巴克官網

●85℃

85℃推5/2咖啡分享日，當天大杯咖啡系列與寄杯享買二送一，大杯美式咖啡平均每杯47元，當日還有大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張特惠活動，每張寄杯卡10杯，等於買20杯送10杯，最高可以省下990元。此外，5月加碼回饋，單筆飲料消費滿600元，就有機會拿到6千元，周周抽出2名幸運兒。

圖／85℃提供

●萬波

萬波於4/29至5/1，到門市現場消費即可享有「燕麥蘭葉那堤」中杯加1元多1杯之優惠，每間門市每日限量100組，每人限購一組。

圖／萬波提供

●春水堂

5/1起推出「春水堂40週年特刊」感恩價每本100元，限量銷售、售完為止。隨刊免費送春水堂珍珠奶茶買一送一優惠券、春水堂飲品第２杯６折券，以及茶湯會、秋山堂、秋山農場與春水良品線上購物優惠券。另，即日起至5/31特別規畫「鐵粉挑戰賽」，活動期間至春水堂全台分店單筆消費滿520元，即可完成春水堂分店「踩點簽到」，集滿全台55間分店點數即可獲得一年份春水堂經典飲品共365杯。

圖／春水堂提供

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至5/26的每週五於「你訂-線上點餐平台」推出指定商品第2杯6折活動，週週都有不同的人氣飲品可喝，而且不用下載APP，只要在網路搜尋「你訂」即享點餐服務。

圖／Mr.Wish提供

●珍煮丹

珍煮丹山茶花茶湯與「蜜蜂工坊」的蜂蜜，帶來全新口感4款飲品大受好評，5/31前只要加入珍煮丹會員完成春季好運互動，還能獲得山茶花系列飲品５元抵用券！

圖／珍煮丹提供

●康青龍

康青龍至5/1止，於全門市祭出「指定品項買1送1」限時優惠，凡買「杏凍桂花金星」1杯就送超夯「碧玉茉莉綠茶」1杯，須於APP「好康優惠」先領券 ，每人、每天可領2張，最多可享買8送8優惠，且即領隨用。

圖／康青龍提供

●COMEBUY

COMEBUY勞動節與母親節推出飲品優惠，凡於5/1至5/3、5/14至5/15至全台門市購買荔枝系列「荔枝玉露、玉荷冰綠」飲品，即可享第二杯半價優惠(以價低者計算)，每人最高限購3組，數量有限，售完為止。

圖／COMEBUY提供

●TEA TOP

TEA TOP推出連續優惠，5/1至5/7購買TEA TOP新品「桂花凍108」以及「桂花凍蜜檸」，同一品項可享第二杯51折優惠，緊接著5/8至5/10提前歡慶母親節，每日的12:00至18:00新品買一送一！2款桂花凍系列，讓愛喝飲料的女孩們享受低卡路里免擔心身材！

圖／TEA TOP提供

●大苑子

大苑子選用產自屏東高樹的台農17號金鑽鳳梨推出「旺來翡翠」，第一波優惠於4/28結束，迎來第二波優惠則是在5/1至5/14「旺來翡翠二杯99元」。

圖／大苑子提供

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