哪家神級美味？ 讓日本公安首長「堅持吃完的鰻魚飯」 網搜出大讚：真的好吃！

日本首相岸田文雄本月15日於路邊演講時遇襲，有位日本內閣官員當下的反應，卻引起軒然大波，自爆自己當下接獲消息還是「堅持先把鰻魚飯吃完」，讓日本網友全力網搜該店家，朝聖後直呼「真的好吃」！

日本國家公安委員長谷公一，25日在致辭時表示，岸田遇襲當天自己到一家鰻魚飯用餐，「本來就很期待40萬日圓(9.1萬元)，美味的鰻魚丼飯，正好要吃的時候接到警視廳的電話，雖然知道發生這件事，但還是吃完鰻魚丼飯」，說的時候還笑了出來，這一幕讓全場都看傻。

他事後澄清是自己的口才不好才會導致誤會「(鰻魚丼飯)是當地引以為傲的料理，因為是特產所以就直接脫口而出。」

不少網友破口大罵，但也有許多人全歪樓詢問「哪家鰻魚飯」這麼好吃，可以讓谷公一這麼著迷，最後成功找出店家，是位於高知縣高岡郡的「うなきち」，有網友跑到店家朝聖用餐，並將照片上傳推特，大讚：「真的好吃」、「難怪委員長這麼癡迷」、「來到最近最出名的鰻魚店，真的特別美味」。

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