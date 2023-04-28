哪家神級美味？ 讓日本公安首長「堅持吃完的鰻魚飯」 網搜出大讚：真的好吃！
日本首相岸田文雄本月15日於路邊演講時遇襲，有位日本內閣官員當下的反應，卻引起軒然大波，自爆自己當下接獲消息還是「堅持先把鰻魚飯吃完」，讓日本網友全力網搜該店家，朝聖後直呼「真的好吃」！
うなぎ大臣が食べたうなぎ屋が、昔自分が行ったとこと同じうなきちっていう高知の四万十のお店やったんよね。— ブロッコリー (@mr_extinguisher) April 27, 2023
ほんで資料提供って話がきたんだわ。
政治やらなんやらは置いといて、とりあえずめっちゃ美味いからオススメ！！
うな重はもちろんやけどうな肝の串焼きも美味かった！！ pic.twitter.com/HrCvbQtubs
日本國家公安委員長谷公一，25日在致辭時表示，岸田遇襲當天自己到一家鰻魚飯用餐，「本來就很期待40萬日圓(9.1萬元)，美味的鰻魚丼飯，正好要吃的時候接到警視廳的電話，雖然知道發生這件事，但還是吃完鰻魚丼飯」，說的時候還笑了出來，這一幕讓全場都看傻。
他事後澄清是自己的口才不好才會導致誤會「(鰻魚丼飯)是當地引以為傲的料理，因為是特產所以就直接脫口而出。」
不少網友破口大罵，但也有許多人全歪樓詢問「哪家鰻魚飯」這麼好吃，可以讓谷公一這麼著迷，最後成功找出店家，是位於高知縣高岡郡的「うなきち」，有網友跑到店家朝聖用餐，並將照片上傳推特，大讚：「真的好吃」、「難怪委員長這麼癡迷」、「來到最近最出名的鰻魚店，真的特別美味」。
うなきちセットご飯大盛り pic.twitter.com/zycAQOKKO7— 山ちゃん (@thaiyama1919) April 26, 2023
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