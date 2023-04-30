7家韓國「濟州島咖啡廳」推薦！ 傳統韓屋、簡約韓系、海景咖啡廳全都有

對於喜歡悠閒氛圍的人來說，距離台灣不遠的韓國濟州島可說是最適合去旅遊的地點之一。作為韓國最美海島的濟州島，在過去兩年期間開設了許多特色咖啡廳，本篇ReadyGo就為大家精選7間濟州島咖啡廳推薦，從海景咖啡廳、傳統韓屋改建的老宅咖啡廳到韓系簡約咖啡廳都有，最近要去濟州島旅遊的你可別錯過。

Cafe Tangerine Flower Attic 귤꽃다락

圖片來源：IG @iamxlhc

首先要介紹的是Cafe Tangerine Flower Attic，這家位於西歸浦的咖啡廳，最大的特點就是園區內有滿滿一大片濟州島最有名的橘子園，每當橘子盛產的時候，綠色的樹叢搭配閃著橘黃色澤的一顆顆橘子，實在是可愛到不行，隨便一拍都是美到炸的網美照！不過這裡的橘子僅供拍照，沒有提供摘採體驗的服務，大家到訪的時候也要小心拍照的時候不要把橘子弄掉囉！

圖片來源：IG @iamxlhc

除了滿滿的橘子園之外，Cafe Tangerine Flower Attic也提供各式各樣橘子口味的甜點，像是柳橙氣泡飲、橘子口味的羊羹等等，造型軟萌到讓人捨不得吃，是身為橘子控的你到濟州島不可錯過的景點之一。

地址｜34 Ieodo-ro1027beon-gil, Seogwipo-si, Jeju-do

營業時間｜週一～週日 11:00~17:00

glomoedo 그럼외도

圖片來源：IG @emilylife95

glomoedo是一家改建自濟州島傳統家屋的咖啡廳，庭院前有著用濟州島特產火山石塊堆砌而成的矮牆，搭配充滿著復古氣息的木造樑柱、木製窗框和桌椅等等，讓整間咖啡廳散發著讓人感到舒適自在的老宅氛圍，很適合坐在屋內跟姐妹一起喝喝咖啡聊聊天，享受濟州島獨有的放鬆午後時光。

圖片來源：IG @emilylife95

如果你喜歡冰淇淋的話，一定要點點看glomoedo家的手作冰淇淋，冰沙口感的冰淇淋搭配外層裹上的海苔，口感嚐起來十分特別也很消暑，是很值得一試的特色品項。

地址｜16 Woldae 3-gil, Oedoi-dong, Jeju-si, Jeju-do

營業時間｜週一～週日 11:00~19:00（週二公休）

ULTRA MARINE 울트라마린

圖片來源：小紅書 @向日葵在济州旅拍

來到濟州島，當然要安排去一家美到翻的海景咖啡廳拍美照啊！這家ULTRA MARINE位於濟州島西邊的挾才海水浴場附近，工業風的冷色調裝潢加上超寬敞的空間、長方形的木桌和吧台，給人一種很舒適放鬆的感覺，而靠海的那一面更設置了許多落地窗，讓你可以將美到爆炸的蔚藍色海景收進眼底，光用想的就覺得好療癒啊！

圖片來源：小紅書 @向日葵在济州旅拍

更棒的是ULTRA MARINE還在二樓打造了一個露天的戶外空間，讓你可以邊喝著咖啡邊欣賞挾才海邊的美，如果待到傍晚的話還能看到夕陽西下的日落美景，是去濟州島絕不可錯過的特色咖啡廳之一。

地址｜4611 Iljuseo-ro, Hangyeong-myeon, Jeju-si, Jeju-si

營業時間｜週一～週日 10:00~19:00

Cafe Hallasan 카페한라산

圖片來源：IG @cafe_hallasan

座落在月燈里海灘附近的Cafe Hallasan，同樣也是一家海景咖啡廳，相較於前面介紹的ULTRA MARINE走的是冷色的工業風，Cafe Hallasan的裝潢色調走的是比較溫暖溫馨的色調，大量的木製傢俱、木頭樑柱配上各式各樣的綠色植栽，營造出一種悠然自得的氛圍。而來到Cafe Hallasan不可錯過的就是跟窗門上的老式電視一起留下一張以濟州島的清澈大海作為背景的照片，乾淨的海景搭配藍天白雲，以及可愛復古的電視機相框，絕對是IG最吸愛心的絕美神照！

地址｜48 Myeonsu 1-gil, Gujwa-eup, Jeju-si, Jeju-do

營業時間｜週一～週日 9:30~21:00

Andor Cafe

圖片來源：IG @myparkparkgo

Andor Cafe是一家坐落於濟州島東北方森林裡的咖啡廳，簡約的韓系純白建築搭配一大片綠意盎然的森林，光看照片就令人感到心曠神怡，整個人都沈浸在大自然帶來的療癒美好氣息當中，在這種環境裡品嚐著咖啡和美味的甜點，絕對是濟州島之旅的一大享受。

圖片來源：IG @myparkparkgo

Andor Cafe的店內跟店外都有許多超好拍的打卡點，像是門口的清水模建築、水泥色的樓梯以及在森林旁的戶外空間都是很殺記憶體的超美打卡地點。而他們家的甜點品項也算是蠻有特色的，有橘子造型的甜點，也有濟州島最有名的石頭爺爺和萬丈窟熔岩形狀的蛋糕，絕對可以同時滿足吃貨與網美們拍照的心。

地址｜2148-5 Songdang-ri, Gujwa-eup, Cheju, Jeju-do

營業時間｜週一～週日 10:00~20:00

Jeju Sicha 제주시차

圖片來源：IG @jeju_sicha

「濟州時差 Jeju Sicha」隱身在濟州島翰林邑的巷弄之間，周遭的環境非常地清幽寧靜，彷彿來到了世外桃源一般。Jeju Sicha是一家老宅改建的咖啡廳，內部空間保留老屋原有的樣貌，再加入一些融合現代美學的擺設和小物，讓你有種穿越時空來到韓國古代的感覺，隨手一拍都超美。

圖片來源：IG @jeju_sicha

這裡提供咖啡、茶及點心等可以選擇，還有濟州三大名產柑橘、山茶花和石頭爺爺造型的甜點，十分小巧可愛，很適合配著茶飲一同享用。

地址｜20-14 Gwideok 5(o)-gil, Hallim-eub, Jeju-si, Jeju-do,

營業時間｜週一～週日 12:00~17:00

Saebil Cafe 새빌

圖片來源：小紅書 @有熊咖啡店

最後要推薦的是位於曉星岳附近的Saebil Cafe，這家獨棟兩層樓的咖啡廳座位非常多，提供的餐點也十分多有，有麵包、蛋糕等輕食，也有各式各樣的茶飲和咖啡，加上位處地勢較高的地點，視野超級無敵好，是許多人到濟州島一定要拜訪的景觀咖啡廳之一。

圖片來源：IG @saebilcafe

Saebil Cafe的庭院內種滿了一大片粉紅色的粉黛亂子草，每到秋天亂子草開花時，站在花海間拍照就像是被粉紅色的棉花糖給層層包圍，真的是有夠夢幻，建議想避開拍照人潮的人，可以安排早一點來這裡吃早餐跟拍照。

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