全球藏壽司2000坪旗艦店進駐高雄！全台5月開幕餐廳5選，燒肉咖啡統統有

疫情擴散摧毀了許多餐飲業拓店的念頭，不過2023年的今年一切恢復正常也重新復甦了餐飲業。UDN小編整理五家五月開設的新店，從全球壽司旗艦店再到文青露營咖啡廳統統都有，一起看看吧，喜歡的話準備吃起來了！

主打單人迴轉的燒肉店「迴轉燒肉HIRO」正式入住台北信義區，主打具有保冷系統的迴轉軌道出餐，完全一個人也可以吃爽爽，最低40元單盤，不僅如此，和牛、伊比利豬與海鮮等超過50種料理店都看得到也吃得到。

圖／迴轉燒肉HIRO提供

圖／迴轉燒肉HIRO

二、築間集團開新品牌「NAKAMA」開吃和洋料理了

築間餐飲集團不斷拓展餐飲市場版圖，推出全新和洋料理品牌「NAKAMA」，集結台日澳主廚精心研發打造，目前主推八種套餐，從先付、御碗、食事、甘物與水物等統統都有，開幕優惠還可享88折。

圖／築間集團提供

圖／築間集團提供

三、關子嶺開全新露營咖啡「山裏Plant Vibes Coffee」

五月早已開始試營運的「山裏Plant Vibes Coffee」，因關子嶺獨特地形加上簇擁絕美山形美景，還可以觀賞日出日落，儼然形成最夯露營咖啡，一邊賞夕陽一邊溜狗遛小孩超Chill多好呀。

圖／山裏Plant Vibes Coffee提供

圖／山裏Plant Vibes Coffee提供

原日本擁「藏壽司全球旗艦店」的美名，現在全新型態「藏壽司淺草ROX店」概念設計將持續在高雄發酵，五月即將開幕全球最大2000坪「藏壽司高雄旗艦店」，滿滿日式風格，還邀請日本頂級設計製作人佐藤可士和先生打造。從燈光、燈籠牆與獨特簾幕座席都能呈現最道地與創新的壽司店，日本控跟壽司控準備開吃了！

圖／藏壽司提供

台灣拉麵品牌「九湯屋」居然要推拉麵博物館了。免門票即日起於宜蘭礁溪正式開幕，占地400坪，可以看到人氣鳥居、櫻花樹與燈籠海等日本獨有景點，攝影拍不完啦。不僅如此，每日限量20碗都可以吃得到獨家限定的２款海味拉麵，有北海道蟹喔。

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