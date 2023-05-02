快訊

HTC「未上市高階手機」擁1億畫素鏡頭！實機外流照驚動網友：啥年代的手機

猴痘再增12例本土個案 2萬瓶疫苗5月中到貨

北捷29歲色男車廂襲胸 7分鐘後「抓奶抓到對方倒地」畫面曝

全球藏壽司2000坪旗艦店進駐高雄！全台5月開幕餐廳5選，燒肉咖啡統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／迴轉燒肉HIRO 圖右上／山裏Plant Vibes Coffee提供 圖右下／築間集團提供
圖左／迴轉燒肉HIRO 圖右上／山裏Plant Vibes Coffee提供 圖右下／築間集團提供

疫情擴散摧毀了許多餐飲業拓店的念頭，不過2023年的今年一切恢復正常也重新復甦了餐飲業。UDN小編整理五家五月開設的新店，從全球壽司旗艦店再到文青露營咖啡廳統統都有，一起看看吧，喜歡的話準備吃起來了！

一、台中「迴轉燒肉」進軍台北最低40元開吃

主打單人迴轉的燒肉店「迴轉燒肉HIRO」正式入住台北信義區，主打具有保冷系統的迴轉軌道出餐，完全一個人也可以吃爽爽，最低40元單盤，不僅如此，和牛、伊比利豬與海鮮等超過50種料理店都看得到也吃得到。

圖／迴轉燒肉HIRO提供
圖／迴轉燒肉HIRO提供

圖／迴轉燒肉HIRO
圖／迴轉燒肉HIRO

二、築間集團開新品牌「NAKAMA」開吃和洋料理了

築間餐飲集團不斷拓展餐飲市場版圖，推出全新和洋料理品牌「NAKAMA」，集結台日澳主廚精心研發打造，目前主推八種套餐，從先付、御碗、食事、甘物與水物等統統都有，開幕優惠還可享88折。

圖／築間集團提供
圖／築間集團提供

圖／築間集團提供
圖／築間集團提供

三、關子嶺開全新露營咖啡「山裏Plant Vibes Coffee」

五月早已開始試營運的「山裏Plant Vibes Coffee」，因關子嶺獨特地形加上簇擁絕美山形美景，還可以觀賞日出日落，儼然形成最夯露營咖啡，一邊賞夕陽一邊溜狗遛小孩超Chill多好呀。

圖／山裏Plant Vibes Coffee提供
圖／山裏Plant Vibes Coffee提供

圖／山裏Plant Vibes Coffee提供
圖／山裏Plant Vibes Coffee提供

四、全球最大旗艦店「藏壽司」進駐高雄，要大發了！

原日本擁「藏壽司全球旗艦店」的美名，現在全新型態「藏壽司淺草ROX店」概念設計將持續在高雄發酵，五月即將開幕全球最大2000坪「藏壽司高雄旗艦店」，滿滿日式風格，還邀請日本頂級設計製作人佐藤可士和先生打造。從燈光、燈籠牆與獨特簾幕座席都能呈現最道地與創新的壽司店，日本控跟壽司控準備開吃了！

圖／藏壽司提供
圖／藏壽司提供

五、喜歡拉麵看過來，拉麵一條街推出「九湯町拉麵博物館」

台灣拉麵品牌「九湯屋」居然要推拉麵博物館了。免門票即日起於宜蘭礁溪正式開幕，占地400坪，可以看到人氣鳥居、櫻花樹與燈籠海等日本獨有景點，攝影拍不完啦。不僅如此，每日限量20碗都可以吃得到獨家限定的２款海味拉麵，有北海道蟹喔。

延伸閱讀：

台中人吃爆！人氣壽司「一条通」首度進軍台中，「滿額送現金券」活動好評吃到5月底

釜山首家「鼎泰豐」開幕！閉眼點「最佳套餐」不出錯，響亮名聲掀朝聖人潮

藏壽司 拉麵 咖啡廳 露營 燒肉

相關新聞

龍蝦、鮑魚免費吃！王品、夏慕尼、THE WANG攜手送好康

母親節進入倒數計時，王品集團旗下西餐加碼祭出優惠。頂級牛排「THE WANG」、夏慕尼、王品牛排，都有限時好康大放送。

全球藏壽司2000坪旗艦店進駐高雄！全台5月開幕餐廳5選，燒肉咖啡統統有

疫情擴散摧毀了許多餐飲業拓店的念頭，不過2023年的今年一切恢復正常也重新復甦了餐飲業。UDN小編整理五家五月開設的新店，從全球壽司旗艦店再到文青露營咖啡廳統統都有，一起看看吧，喜歡的話準備吃起來了！

身份證有4、2、8注意！勺日咖啡大直忠泰店 開幕享優惠

勺日咖啡廳第一間百貨商場店新開幕，位於大直NOKE忠泰樂生活的首間分店將販售由台北不只是花店的Museum of Flo...

不只米其林早餐！渥達尼斯磨坊首推「短菜單」經典全收

來自西班牙渥達尼斯小鎮、連續17年獲得米其林星級認證的Molino de Urdániz，在慕舍酒店開出全球第一間海外...

台中人吃爆！人氣壽司「一条通」首度進軍台中，「滿額送現金券」活動好評吃到5月底

首度跨足中部！主打現代化點餐的「一条通新幹線壽司」插旗台中，開幕好評優惠再延長，推出單筆消費滿額即贈現金券的好康，活動一路推展至5/31，讓台中人吃完一次直接預約下一次。 別只吃壽司郎！人氣

麥克雞塊掰了糖醋醬！麥當勞50年機密「大麥克醬」開賣

速食業龍頭麥當勞在美國市場宣布，自4月27日起限時推出號稱是麥當勞50年最高機密的「大麥克醬」，可以用來搭配麥克雞塊、漢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦