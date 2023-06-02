證件拿出來！ 6月「壽星+數字優惠」 馬辣送大蛤、問鼎送肉肉蛋糕、福華下午茶8折、學生遊樂園399元

快看身分證！ 6月「壽星+數字」優惠集合，一口氣集結美食餐廳、火鍋、吃到飽、速食、手搖飲料，甚至樂園、飯店皆有相關優惠活動，

⊙馬辣集團

馬辣集團旗下火鍋與燒肉10品牌同步推出身分證優惠，6/1至6/30期間，只要身分證或健保卡卡號，包含「1、3、6」任二碼（可同號，如11、33）或是出示軍警證，提前１天訂位，主動告知參加「６月升級活動」(同一桌只要有一名代表出示即可)，就能享有指定優惠如下，但此優惠不得與任何優惠、活動併用。

圖／馬辣提供

●馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

●新馬辣經典麻辣鍋、Plus+：指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

●涮樂和牛鍋物 食べ放題：每成人贈「XXL東石大蛤一份/4顆」。

●熊一頂級燒肉：指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。數量有限，售完為止。

●哞哞屋和牛燒肉：指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。

●夯下去新潮和牛燒肉：指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

●燒肉 ChaCha 個人和牛燒肉：每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」乙份，恕無累贈。

●狗一下居酒食堂：不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤現流鮭魚下巴」乙份（價值240元），可累贈。

●問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：至6/30前，含當月壽星共3成人以上同行，提前至少一日訂位並主動告知，同桌每人消費滿1000元，秀出有效證件+公開社群打卡，即贈「10盎司生日肉肉蛋糕」！

圖／問鼎・皇上吉祥 宮廷火鍋提供

⊙福華大飯店-彩虹座

圖／台北福華提供

福華大飯店的彩虹座，擁高挑開放空間，適合Buffet愛好者用餐，即起至6/30前，凡於週一至週五的彩虹座下午茶時段(15:00~17:00)，或週一到週四晚餐(18:00~21:30)餐期，身分證件對中有「福、華、陳、林、滿、天、下」任一字，即可享該次整桌8折優惠。要注意的是，此活動優惠需於1天前預定，不適用於6/22-6/23，結帳時需出示相關證件，並收原價10%服務費，需同一組訂位，且用餐人數上限20人。

⊙漢來海港餐廳

圖／漢來美食提供

漢來海港給2023年壽星獨享專屬優惠，只要壽星本人「生日當天」用餐享優惠，平日(週一至週五)用餐8折+原價10%、假日(周六、周日、國定假日)用餐85折+原價10%。另外下載來美食APP，將於生日的前30天派發生日禮至券匣中。

⊙千葉火鍋

圖／千葉火鍋集團提供

千葉火鍋6月壽星吃鍋5折起，只要享味卡持卡人是壽星本人，成人吃鍋5折起，一般壽星憑證件，享85折優惠。需「主動」出示壽星證件供查驗、另加原價10%服務清潔費，而新千葉火鍋-西門店與斗六店、享千葉火鍋大里店不適用。

⊙樂崎火鍋

圖／樂崎火鍋官網

於大台北地區擁有4家嚴選食材火鍋店「樂崎火鍋」，搭配15款特別火鍋湯頭，煮出超甜美、超級新鮮的海鮮食材及肉品。更於6月推出4波優惠活動，「壽星打卡滿千送大肉盤」凡當月壽星優惠，出示證件滿1000元拍照打卡即招待8盎司大份肉盤二選一(美國頂級梅花牛肉盤/台灣究好梅豬肉盤)；「肉品免費升級」6/1至6/10美國頂級菲瑞牛肉鍋5盎司免費升級8盎司、6/11至6/20台灣頂級究好梅花豬肉鍋5盎司免費升級8盎司

「端午節送肉盤」6/21至6/30內用「龍蝦系列雙人套餐」，招待5盎司肉盤2選1(美國培根牛肉盤/本地梅花豬肉盤)；「謝師宴專屬優惠」6月期間出示學生證並提前預約訂位，只要滿四位開鍋可依人數累計送好料3選1(美國培根牛肉盤/本地梅花豬肉盤/麻辣鴨血1份)。

⊙金色三麥

圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金色三麥給壽星獻禮，加入金色三麥會員並線上訂位，生日當日/當月內用消費，即可享生日禮優惠。「當日壽星」來店用餐慶生，可獲得六吋蛋糕一枚(依各店現場為主，須於3天前預訂)、「當月壽星」來店用餐慶生，可獲精緻甜點一份。

⊙劍湖山世界

圖／劍湖山世界提供

考完FUN鬆玩，劍湖山世界推出學生優惠，即日起至6/20止，凡民國88年1月1日至94年12月31日出生者，須主動出示本人學生證或准考證等任一證明，並檢附本人有效身分證件，即可享有現場購票399元優惠！

⊙i color

圖／i color官網

主打日本100%直送的生活雜貨與居家用品的「i color」shop，於6月推出週年慶，凡6/1至6/25，只要身分證or健保卡上有數字「6」、「9」，當日消費滿399元，即享9折，而6月壽星只要出示證件，可享不限金額皆9折優惠！

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