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草莓控快追！大苑子「草莓鮮乳霜淇淋」限店開吃 加碼連7天抽草莓手搖飲買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／大苑子提供
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草莓控注意囉！大苑子帶來的「2022草莓季」11/30全台莓好上市，最新超人氣「草莓鮮乳霜淇淋」於台北市府夢想店限店登場，2款草莓滿滿幸福飲加碼「莓好上上籤」活動，有機會獲得買一送一等超值好禮，準備讓大家幸福感爆棚！

圖／大苑子提供
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大苑子全台門市11/30開賣人氣爆棚、果肉多汁香甜飽滿的「莓好時光」、「莓好花漾」，加碼推出「莓好上上籤」活動，凡於11/30至12/6，首七日至門市購買「莓好時光」乙杯(不限容量)，即可獲得1次抽獎機會，有機會獲得莓好花漾乙杯或莓好時光買一送一等超值好禮，買越多杯抽中越多！

圖／大苑子提供
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還有超高人氣大苑子「草莓鮮乳霜淇淋」同步在11/30起於台北市府夢想店限店開賣，100%新鮮草莓製作成香濃酸甜滋味，上市第一週自11/30至12/4期間販售，爾後則固定於每週五、六、日販售，想嚐鲜的朋友快把握！

圖／大苑子提供
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另外，標榜「今日採今日吃」採收後最快2小時內抵達的香甜草莓，新鮮吃得到，於12/8起大苑子全台限量69間門市開賣新鮮草莓杯、草莓禮盒，送禮自用兩相宜，就用大苑子的草莓開啟今年的莓好冬日吧！

圖／大苑子提供
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大苑子「草莓鲜乳霜淇淋」

販售門市：台北市府夢想店

販售金額：110元/支

販售時間：開賣首週11/30(三)~12/4(日)、之後固定每週五六日開賣

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