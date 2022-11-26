奶茶控開喝！龜記經典升級「茶王奶茶」，厚實茶香尬奶香，手刀喝起來
把經典變得更好喝！連鎖茶飲品牌「龜記」於11/25推出超狠新品，從受到廣大粉絲喜愛的品項下手，讓「三十三茶王」口感層次更升級，在濃郁茶香中融入厚實奶香，口口回甘超順口。
本次「龜記」於11/25起推出新品「茶王奶茶」，以人氣不敗又自然回甘的「三十三茶王」為基底，搭配雀巢一貫高品質研究所製造出的「茶類好伴侶」，讓「茶王奶茶」不僅奶香濃郁，也更加滑順好入口，更有網友分享「超級好喝」、「今天也喝了！好喜歡耶」。
此外，品牌「龜記」以樸實、獨特古早味飲品加入手搖飲市場，獨有特色迅速爆紅。選用台灣在地小農原料並親自熬煮，只為保留兒時最簡單純粹的滋味，而冬季限定品項「黑木耳鮮乳」及常態的新品「茶王奶茶」更是不能錯過！
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