粉絲買單！全家「蠟筆小新冰淇淋」新上市，濃郁可可＋隱藏小彩蛋超搶手

又是超可愛蠟筆小新！全家新品冰淇淋也有超療癒包裝～「蠟筆小新可可冰淇淋」滋味甜蜜又超好拍，可愛包裝讓人去到冰櫃就能一眼望見，也有部落客分享巧克力味道濃郁，喜歡巧克力味的朋友可以衝！ 全家新上

2022-11-26 16:00