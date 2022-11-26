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粉絲買單！全家「蠟筆小新冰淇淋」新上市，濃郁可可＋隱藏小彩蛋超搶手

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
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又是超可愛蠟筆小新！全家新品冰淇淋也有超療癒包裝～「蠟筆小新可可冰淇淋」滋味甜蜜又超好拍，可愛包裝讓人去到冰櫃就能一眼望見，也有部落客分享巧克力味道濃郁，喜歡巧克力味的朋友可以衝！

「蠟筆小新可可冰淇淋」隨機封膜小彩蛋，為吃冰增添樂趣。圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
「蠟筆小新可可冰淇淋」隨機封膜小彩蛋，為吃冰增添樂趣。圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

全家新上市的「蠟筆小新可可冰淇淋」包裝好療癒。圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
全家新上市的「蠟筆小新可可冰淇淋」包裝好療癒。圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

全家新上市的「蠟筆小新可可冰淇淋」不僅有基底的濃郁巧克力冰淇淋，還有增加口感的巧克力豆，雖然整體稍甜，但不是死甜的那種。此外，除了超萌外包裝，內部封膜也有多種造型，吃冰還有小彩蛋！但因為是從韓國來的冰淇淋，價格偏高，部落客老咩建議大家可以等特價再買。預計自11/30起至12/27有「第二件6折」的優惠(原價89元)，記得把握機會購入啦！

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
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