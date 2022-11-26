聽新聞
test
0:00 / 0:00
粉絲買單！全家「蠟筆小新冰淇淋」新上市，濃郁可可＋隱藏小彩蛋超搶手
又是超可愛蠟筆小新！全家新品冰淇淋也有超療癒包裝～「蠟筆小新可可冰淇淋」滋味甜蜜又超好拍，可愛包裝讓人去到冰櫃就能一眼望見，也有部落客分享巧克力味道濃郁，喜歡巧克力味的朋友可以衝！
全家新上市的「蠟筆小新可可冰淇淋」不僅有基底的濃郁巧克力冰淇淋，還有增加口感的巧克力豆，雖然整體稍甜，但不是死甜的那種。此外，除了超萌外包裝，內部封膜也有多種造型，吃冰還有小彩蛋！但因為是從韓國來的冰淇淋，價格偏高，部落客老咩建議大家可以等特價再買。預計自11/30起至12/27有「第二件6折」的優惠(原價89元)，記得把握機會購入啦！
延伸閱讀：
．選舉日限定！ 全家「玉米濃湯霜淇淋」買一送一 大杯美式咖啡23元開喝
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言