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12月壽星半價吃鍋！ 全新「享 千葉火鍋」插旗台中大里 獨享12種湯底、還能喝可樂抽iPad

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／千葉集團提供
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入冬吃鍋囉！ 千葉火鍋推出全新品牌「享 千葉火鍋」插旗台中大里，新推出12種限定湯底，近300坪寬廣舒適用餐環境，預計12月熱鬧開賣，同針對壽星推出12月半價優惠、喝可樂還有機會抽中iPad！

圖／千葉集團提供
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12月千葉集團全新品牌「享 千葉火鍋」耗資近4000萬於台中大里開幕，佔地約250-500坪，以日式文青風格打造，有別以往千葉火鍋 推出獨家12種限定湯底，包含「成吉思汗鍋」、「巽羽雞湯鍋」、「豚骨上湯鍋」、「巴蜀麻辣鍋」、「札榥味噌鍋」、「泰式酸辣鍋」等等。

食材包羅萬象有在地海鮮、聯名地方小吃、烘培點心專區，哈根達斯吃到飽等服務，提供各式現切原肉、魚肉、鮮蝦、魷魚，還有台式現炒美食、披薩、炸物、小農水果、蛋糕甜點、各式冰品與飲料，特定節日還有雞佛、青蛙、鹿肉、螃蟹等季節限定食材，老饕必吃的美食新地標，邀請民眾前來大里享千葉火鍋暖暖過好冬。

圖／千葉集團提供
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千葉火鍋也針對壽星推出12月優惠，只要是貴賓卡會員，即日起至12/25期間吃火鍋不限金額，加299元即可申辦「享味卡」，12月憑享味卡當月壽星本人用餐5折、一般壽星75折。12/23至2023/1/7到千葉火鍋喝3瓶可樂，就有機會獲得抽獎券，可抽中iPad 、空氣清靜機、可樂限定防水袋、千葉火鍋餐券等好禮。最後，迎接尾牙春酒旺季，只要提前一日訂位，滿16位就送2位，32位就送4位，優惠以此類推！

享 千葉火鍋

地址：台中市大里區中興路二段381號

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