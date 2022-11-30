聽新聞
test
0:00 / 0:00
12月壽星半價吃鍋！ 全新「享 千葉火鍋」插旗台中大里 獨享12種湯底、還能喝可樂抽iPad
入冬吃鍋囉！ 千葉火鍋推出全新品牌「享 千葉火鍋」插旗台中大里，新推出12種限定湯底，近300坪寬廣舒適用餐環境，預計12月熱鬧開賣，同針對壽星推出12月半價優惠、喝可樂還有機會抽中iPad！
12月千葉集團全新品牌「享 千葉火鍋」耗資近4000萬於台中大里開幕，佔地約250-500坪，以日式文青風格打造，有別以往千葉火鍋 推出獨家12種限定湯底，包含「成吉思汗鍋」、「巽羽雞湯鍋」、「豚骨上湯鍋」、「巴蜀麻辣鍋」、「札榥味噌鍋」、「泰式酸辣鍋」等等。
食材包羅萬象有在地海鮮、聯名地方小吃、烘培點心專區，哈根達斯吃到飽等服務，提供各式現切原肉、魚肉、鮮蝦、魷魚，還有台式現炒美食、披薩、炸物、小農水果、蛋糕甜點、各式冰品與飲料，特定節日還有雞佛、青蛙、鹿肉、螃蟹等季節限定食材，老饕必吃的美食新地標，邀請民眾前來大里享千葉火鍋暖暖過好冬。
千葉火鍋也針對壽星推出12月優惠，只要是貴賓卡會員，即日起至12/25期間吃火鍋不限金額，加299元即可申辦「享味卡」，12月憑享味卡當月壽星本人用餐5折、一般壽星75折。12/23至2023/1/7到千葉火鍋喝3瓶可樂，就有機會獲得抽獎券，可抽中iPad 、空氣清靜機、可樂限定防水袋、千葉火鍋餐券等好禮。最後，迎接尾牙春酒旺季，只要提前一日訂位，滿16位就送2位，32位就送4位，優惠以此類推！
享 千葉火鍋
地址：台中市大里區中興路二段381號
延伸閱讀：
．和牛、鮮蝦與帆立貝真的免費吃到飽！4大燒肉「12月壽星優惠」一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言