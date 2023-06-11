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藏在台一線45年肉粽攤！端午前銷售量直逼八千顆　招牌肉粽35元．假日限定20元竹筍包

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

竹筍包（假日限定）要買要快！

藏在鐵路旁肉粽專賣店！一賣就是45年，粽子只有招牌肉粽、四喜粽兩種，端午節前夕要全家總動員一起忙，最高銷售量直逼7000、8000顆，以這麼偏僻位置來講，真的挺厲害，假日還有限定版的竹筍包一顆20元，週末下午來一顆都不剩，竹筍包被買光光啦～

紀家肉粽 在哪？

苗栗通霄鎮台一線上有三間粽子店，前面兩間都姓錢，最後一間紀家肉粽在通霄秋茂公園平交道旁，遠遠看到紀家肉粽扛棒就是！距離台鐵苗栗鎮新埔站步行約5分鐘，離白沙屯拱天宮約10分鐘車程，有信徒或單車客會順路來紀家買。

  • 地址：苗栗縣通霄鎮新埔里8鄰56之三號

  • 營業時間：7:00~18:30

紀家外觀真的很不起眼，很容易開車就呼嘯而過，紀家肉粽的紅色粽子寫著紀字，這可是有申請商標註冊登記，僅此一家絕無分店，至今已傳承到二、三代一起經營。

竹筍包是假日限定販售，可惜今日竹筍包已售完！

紀家肉粽 菜單

紀家招牌有肉粽、四喜粽，還有茶葉蛋、竹筍包、蒸氣花生和燒酒螺，都是好傳統台灣邊街小吃，粽子除了單顆販售，還有粽子禮盒送人好看，還有自家阿嬤炒的燒酒螺，花生不是用水煮是用蒸氣蒸熟，都是一包100元。

  • 招牌肉粽35元

  • 四喜粽60元

  • 蒸氣花生/燒酒螺100元

街邊搭建的鐵皮小屋，就是那麼傳統簡單，鍋爐裡有滿滿的茶葉蛋。

現蒸好手工肉粽串

肉粽一串都是20顆，點幾顆現場剪線，週末遊客多粽子都被買光，剛好等8分鐘能買到下一串，如果沒有要現吃，也有賣冷凍粽子，這樣就不用等，記得要自備保冰桶，才不會影響到肉粽變質。

早期肉粽一顆20元就能買到，之後漲到25元，現在招牌肉粽一顆35元，四喜粽比較貴一顆60元。

紀老闖不藏私の小撤歩

很貼心附上一張加熱小撤歩！可以使用蒸籠或傳統電鍋，對現代人來用電鍋比較方便，鍋裡放兩杯水跳起，讓它悶個5分鐘即可～

兩款肉粽都差不多大小，女生或小孩吃剛好當點心，男生至少要嗑個兩顆才有感。

四喜粽

先介紹店內最貴的四喜粽，別以為一顆60元就沒人買！遊客都是現場有什麼買什麼，才一下時間就被買光光，四喜內餡選用當地通霄豬肉、嘉義布袋鎮菜脯、新鮮蒸蛋黃、香菇，覺得以60元來講糯米可以多一點，至少大顆吃得飽。

我的甜不辣手挺短小，就知道這四喜粽有多可愛！粽子剛蒸好還很燙手，建議可打開來放塑膠袋裡吃。

打開棕葉靠近聞很有阿嬤味道，香菇就藏在這視角！

一掰開就看到大塊滷肉與菜脯，家常滷肉不會油膩，咬起來也不會柴，滷的鹹香適中，糯米粒粒飽滿很香Q，這糯米帶有濃郁胡椒香，吃一口覺得很剛好，沒多久胡椒粉擴散開來，整個口腔都是胡椒辣味，香菇、蛋黃不會過乾。

粽子單吃就滿夠味，但現場還是有提供甜辣醬可使用。

招牌肉粽

招牌肉粽有滷肉、菜脯一顆35元，四喜粽同樣小顆要60元，比起來招牌肉粽比較划算！滷肉不會肥不過柴，搭配傳統菜脯增香氣，加上香濃的胡椒香，郭先生兩、三口就把粽子吃光光，攤位附有洗手台，口渴也有賣飲料喔～

*古早味的傳統北部粽，糯米粒粒Q彈保有水份，郭先生挺喜歡這間粽子，我覺得整體胡椒味偏重，四喜食材都被胡椒味給佔據，聽說前面兩間粽子攤都在地人買，吃過紀家覺得有順路再買，放車上當點心吃剛好。

紀家肉粽

電話：0937-793193

地址：苗栗縣通霄鎮新埔里8鄰56之三號

營業時間：7:00~18:30

粉絲專頁：紀家肉粽

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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