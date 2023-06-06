嘉義最潮拉麵店！「SAGAS」試營運人氣爆棚 日廚最推「吊燒五花黑潮拉麵」 必點美味、訂位規則一次看
嘉義最潮拉麵店！位於蘭井街上的高質黑色系拉麵店「SAGAS」自開幕消息一出就掀起一波期待潮，終於在6/5正式試營運，店內提供各式道地日本拉麵，日本主廚匠心獨運將美味灌注在每一碗拉麵中。由於店內吧台座位不多，目前提供線上預約，另有部分現場候位，準備嘗鮮的朋友要注意囉！
嘉義潮流拉麵店「SAGAS」自6/5起試營運，除了探店必吃主廚推薦「吊燒五花黑潮拉麵」外，還有柚子系列、塩潮系列、黑潮系列等口味選擇，也有為12歲以下孩童特製的2款拉麵，吃不飽或想加點料也可點「自家製單品」，像是辛味叉燒飯、自家製日式煎餃、自家製日式香菜肉煎餃等，樣樣用心烹煮出純粹的美味。
值得注意的是，店家試營運期間僅開放13個吧台區座位，每時段提供4個預約席及9個現場候位席，如有當日預約額滿，建議可至現場候位。而開放預約時間則在每月25號開放下一個月的預約時段，使用線上預約系統訂位即可。用餐相關消息可洽SAGAS店家IG。
SAGAS
地址：嘉義市西區蘭井街479號
營業時間：11:00-22:30（最後點餐22:00）
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