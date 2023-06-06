快訊

蔡阿嘎遭「炎上事件」登上日本媒體 網傻眼：他們讓我感到丟臉

票價44萬仍完售！開箱台灣唯一頭等艙 星宇曝「最難服務環節」

MLB／張育成自曝明打復健賽 問球迷：有沒有想念我的微笑？

嘉義最潮拉麵店！「SAGAS」試營運人氣爆棚　日廚最推「吊燒五花黑潮拉麵」　必點美味、訂位規則一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SAGAS店家IG
圖／SAGAS店家IG

嘉義最潮拉麵店！位於蘭井街上的高質黑色系拉麵店「SAGAS」自開幕消息一出就掀起一波期待潮，終於在6/5正式試營運，店內提供各式道地日本拉麵，日本主廚匠心獨運將美味灌注在每一碗拉麵中。由於店內吧台座位不多，目前提供線上預約，另有部分現場候位，準備嘗鮮的朋友要注意囉！

圖／SAGAS店家IG
圖／SAGAS店家IG

圖／SAGAS店家IG
圖／SAGAS店家IG

嘉義潮流拉麵店「SAGAS」自6/5起試營運，除了探店必吃主廚推薦「吊燒五花黑潮拉麵」外，還有柚子系列、塩潮系列、黑潮系列等口味選擇，也有為12歲以下孩童特製的2款拉麵，吃不飽或想加點料也可點「自家製單品」，像是辛味叉燒飯、自家製日式煎餃、自家製日式香菜肉煎餃等，樣樣用心烹煮出純粹的美味。

圖／SAGAS店家IG
圖／SAGAS店家IG

圖／SAGAS店家IG
圖／SAGAS店家IG

值得注意的是，店家試營運期間僅開放13個吧台區座位，每時段提供4個預約席及9個現場候位席，如有當日預約額滿，建議可至現場候位。而開放預約時間則在每月25號開放下一個月的預約時段，使用線上預約系統訂位即可。用餐相關消息可洽SAGAS店家IG

圖／SAGAS店家IG
圖／SAGAS店家IG

圖／SAGAS店家IG
圖／SAGAS店家IG

SAGAS

地址：嘉義市西區蘭井街479號

營業時間：11:00-22:30（最後點餐22:00）

延伸閱讀：

台南燒肉戰場！碳佐麻里搬家打造「全球最大燒肉旗艦園區」預計年底開幕　台南人嗨：開那麼大

一位難求！素食界鼎泰豐「不葷主義」台北店開放網路訂位　避開周末輕鬆開吃

拉麵 探店 嘉義美食

相關新聞

嘉義最潮拉麵店！「SAGAS」試營運人氣爆棚　日廚最推「吊燒五花黑潮拉麵」　必點美味、訂位規則一次看

嘉義最潮拉麵店！位於蘭井街上的高質黑色系拉麵店「SAGAS」自開幕消息一出就掀起一波期待潮，終於在6/5正式試營運，店內提供各式道地日本拉麵，日本主廚匠心獨運將美味灌注在每一碗拉麵中。由於店內吧台座位

捨不得！台南40餘年老牌「友愛鹹酥雞」傳盤讓　將手把手延續好味道

台南人哀號！台南在地老牌鹹酥雞攤「友愛鹹酥雞」傳出盤讓消息，讓在地人無奈嘆「有點震驚」。據台南店面出租頂讓.設備買賣社團PO文所述，「友愛鹹酥雞」因老闆與闆娘年紀大，歷經操勞，身體不堪負荷，打算退休而

台南燒肉戰場！碳佐麻里搬家打造「全球最大燒肉旗艦園區」預計年底開幕　台南人嗨：開那麼大

精品燒肉搬家啦！南部知名精品燒肉「碳佐麻里」台南府前店將打造全球最大「燒肉旗艦園區」，同樣落腳台南，除了佔地千坪外，更結合多種品牌。據台南式粉絲頁分享，該園區預計於今年底開幕，而品牌也在粉絲頁正式宣布

鳳凰花滿江紅綻放！「嘉義梅山公園」成最新景點打卡新熱潮

嘉義梅山公園最近成為網美景點打卡新景點！鳳凰花炸開一道道美麗的橘紅顏彩，似乎敞開了夏天的序幕，而從觀景台斜對面的步道放眼望去，彷彿置於空中俯瞰，絕對能拍出不少「高顏值」照片。

終於來台南！「2大強檔餐飲」進駐最新動態一次看　台南人嗨：不用跑外縣市

台南強打新店將進駐！台南開幕式粉絲頁時常更新在地商家新開幕情報，而自三月起就有兩家強檔餐飲品牌將進駐的好消息，目前最新動態皆已投入裝修，讓不少台南人直呼「終於來台南了」！ 台南人嗨！台南開幕

台南善化新景點「御飯糰玻璃屋」亮相！超夢幻綠植裝飾與旋轉階梯超好拍

台南市善化區近期推出一個令人驚艷的打卡新景點！就在市中心附近只需搭乘卡打車5分鐘即可抵達的「御飯糰玻璃屋」。這座玻璃屋以透明玻璃建造，外觀形狀宛如一顆巨大的御飯糰，內部則擺設著各種迷人的綠植裝飾，還有一座夢幻的旋轉樓梯，讓遊客能夠登上二樓，從高處俯瞰周遭的美景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦