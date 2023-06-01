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台南燒肉戰場！碳佐麻里搬家打造「全球最大燒肉旗艦園區」預計年底開幕　台南人嗨：開那麼大

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／左下碳佐麻里精品燒肉-非吃不可粉絲團、左上及右台南式粉絲頁
圖／左下碳佐麻里精品燒肉-非吃不可粉絲團、左上及右台南式粉絲頁

精品燒肉搬家啦！南部知名精品燒肉「碳佐麻里」台南府前店將打造全球最大「燒肉旗艦園區」，同樣落腳台南，除了佔地千坪外，更結合多種品牌。據台南式粉絲頁分享，該園區預計於今年底開幕，而品牌也在粉絲頁正式宣布好消息，邀請大家靜待開幕日的到來。

圖／碳佐麻里精品燒肉-非吃不可粉絲團
圖／碳佐麻里精品燒肉-非吃不可粉絲團

碳佐麻里府前店已掛上搬遷預告。圖／碳佐麻里精品燒肉-非吃不可粉絲團
碳佐麻里府前店已掛上搬遷預告。圖／碳佐麻里精品燒肉-非吃不可粉絲團

全球最大燒肉園區！精品燒肉品牌「碳佐麻里」府前店將遷移至新興園區，打造全球最大燒肉「碳佐麻里新興園區」，同時結合碳佐麻里燒肉、天鍋麻辣及新台菜品牌，提供饕客更多元的美味選擇，讓不少台南網友期待直呼「超大！！」、「有4樓欸～有夠酷」、「是不是要跟茶六PK」。

此外，台南式粉絲頁也透露，未來新興園區旁會有誠品商場進駐，為佔地六千坪、八層樓高的「誠品鹽埕店」，預計2024-2025年開幕。

碳佐麻里新興園區完工後示意圖。圖／台南式粉絲頁
碳佐麻里新興園區完工後示意圖。圖／台南式粉絲頁

圖／台南式粉絲頁
圖／台南式粉絲頁

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