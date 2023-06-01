聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南燒肉戰場！碳佐麻里搬家打造「全球最大燒肉旗艦園區」預計年底開幕 台南人嗨：開那麼大
精品燒肉搬家啦！南部知名精品燒肉「碳佐麻里」台南府前店將打造全球最大「燒肉旗艦園區」，同樣落腳台南，除了佔地千坪外，更結合多種品牌。據台南式粉絲頁分享，該園區預計於今年底開幕，而品牌也在粉絲頁正式宣布好消息，邀請大家靜待開幕日的到來。
全球最大燒肉園區！精品燒肉品牌「碳佐麻里」府前店將遷移至新興園區，打造全球最大燒肉「碳佐麻里新興園區」，同時結合碳佐麻里燒肉、天鍋麻辣及新台菜品牌，提供饕客更多元的美味選擇，讓不少台南網友期待直呼「超大！！」、「有4樓欸～有夠酷」、「是不是要跟茶六PK」。
此外，台南式粉絲頁也透露，未來新興園區旁會有誠品商場進駐，為佔地六千坪、八層樓高的「誠品鹽埕店」，預計2024-2025年開幕。
延伸閱讀：
．終於來台南！「2大強檔餐飲」進駐最新動態一次看 台南人嗨：不用跑外縣市
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言