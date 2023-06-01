台南燒肉戰場！碳佐麻里搬家打造「全球最大燒肉旗艦園區」預計年底開幕　台南人嗨：開那麼大

台南市善化區近期推出一個令人驚艷的打卡新景點！就在市中心附近只需搭乘卡打車5分鐘即可抵達的「御飯糰玻璃屋」。這座玻璃屋以透明玻璃建造，外觀形狀宛如一顆巨大的御飯糰，內部則擺設著各種迷人的綠植裝飾，還有一座夢幻的旋轉樓梯，讓遊客能夠登上二樓，從高處俯瞰周遭的美景。

2023-05-29 11:31