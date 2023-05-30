快訊

日幣太甜！去日本買遊戲主機回來吧！1圖看Switch、PS5、Xbox定價 這台便宜近6000

侯友宜大動作整合藍軍 韓臉書靜悄悄曝玄機 副手成謎就等全代會？

影／莫斯科遭無人機襲擊！市長證實：破壞數座建築物

終於來台南！「2大強檔餐飲」進駐最新動態一次看　台南人嗨：不用跑外縣市

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／茶六燒肉堂粉絲頁、初魚鐵板燒粉絲頁
圖／茶六燒肉堂粉絲頁初魚鐵板燒粉絲頁

台南強打新店將進駐！台南開幕式粉絲頁時常更新在地商家新開幕情報，而自三月起就有兩家強檔餐飲品牌將進駐的好消息，目前最新動態皆已投入裝修，讓不少台南人直呼「終於來台南了」！

圖／茶六燒肉堂粉絲頁
圖／茶六燒肉堂粉絲頁

茶六燒肉堂台南店實景，整棟大手筆裝修。圖／摘自台南開幕式粉絲頁
茶六燒肉堂台南店實景，整棟大手筆裝修。圖／摘自台南開幕式粉絲頁

台南人嗨！台南開幕式粉絲頁分享兩大人氣餐飲籌備中的好消息，分別是超強燒肉「茶六燒肉堂」及初魚餐飲集團旗下「初魚鮨、初魚鐵板燒」。雖然目前皆在裝修階段，距離開幕還需要一段時間，但光是消息一出就讓許多台南人興奮表示「終於要來了」、「太棒了，好期待喔」、「期待！(初魚)這家很有名，終於來台南」。

圖／初魚鐵板燒粉絲頁
圖／初魚鐵板燒粉絲頁

初魚台南據點已開始裝潢。圖／摘自台南開幕式粉絲頁
初魚台南據點已開始裝潢。圖／摘自台南開幕式粉絲頁

延伸閱讀：

時間確定！誠品新店、台中兩大旗艦店9月、10月開業

板橋人哭哭！人氣「香菇肉粥」熄燈 紅燒肉吃不到了

燒肉 鐵板燒 台南美食

相關新聞

終於來台南！「2大強檔餐飲」進駐最新動態一次看　台南人嗨：不用跑外縣市

台南強打新店將進駐！台南開幕式粉絲頁時常更新在地商家新開幕情報，而自三月起就有兩家強檔餐飲品牌將進駐的好消息，目前最新動態皆已投入裝修，讓不少台南人直呼「終於來台南了」！ 台南人嗨！台南開幕

台南善化新景點「御飯糰玻璃屋」亮相！超夢幻綠植裝飾與旋轉階梯超好拍

台南市善化區近期推出一個令人驚艷的打卡新景點！就在市中心附近只需搭乘卡打車5分鐘即可抵達的「御飯糰玻璃屋」。這座玻璃屋以透明玻璃建造，外觀形狀宛如一顆巨大的御飯糰，內部則擺設著各種迷人的綠植裝飾，還有一座夢幻的旋轉樓梯，讓遊客能夠登上二樓，從高處俯瞰周遭的美景。

一週只開1天！台南「神祕煎餃店」一星期僅營業5小時　辛鹹涮嘴「剝皮辣椒大煎餃」推爆必吃

一週只開一天！台南一間超神祕煎餃店不僅隱身巷弄，就連營業時間都超特別，一週只營業週二一天，想吃熱騰騰的現煎大煎餃得好好把握。此外，平時想吃也不怕吃不到，因為店家有販售冷凍餃子，讓饕客們可以買回去自己料

超美味鰻魚飯、住進財神爺的地盤！來到雲林你不能錯過的口袋名單

春天讓大地換上繽紛的衣裳，幾處樹木花開的燦爛，要把握時間一探究竟！ReadyGo推薦雲林二日遊，吃鰻魚飯、看木棉花之外，也能走進雲林小鎮，拜訪老屋老宅的咖啡廳，度過悠閒愜意的假期時光。

以為是咖啡館！台南銅板價網美麵店「順意SHUNYI」，肉燥拌麵充滿古早味，大口吃停不下來

udn走跳美食／Vicky 順意真的很令人驚艷，乍看之下就覺得是順著自己的心意走的意思，壓根兒看不吃出來葫蘆裡賣什麼膏藥，沒想到是竟是巷弄內的一家絕美麵店。話說這天在國華街上走了，本來是想品

味蕾最知道！在產地品嘗雲林土地的美好滋味：愛玉凍、古法麥芽膏、鮮果冰棒

你或許想問：雲林有什麼好玩？雲林是個低調卻對台灣非常重要的農業產地，不妨就從產地直送的美味，深入認識雲林最純粹的美好風光吧！從古法麥芽膏、愛玉凍到鮮果冰棒，以美味傳遞風土故事。途中吃一個雲林在地人以農

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦