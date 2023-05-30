終於來台南！「2大強檔餐飲」進駐最新動態一次看　台南人嗨：不用跑外縣市

你或許想問：雲林有什麼好玩？雲林是個低調卻對台灣非常重要的農業產地，不妨就從產地直送的美味，深入認識雲林最純粹的美好風光吧！從古法麥芽膏、愛玉凍到鮮果冰棒，以美味傳遞風土故事。途中吃一個雲林在地人以農

2023-05-22 16:03