終於來台南！「2大強檔餐飲」進駐最新動態一次看 台南人嗨：不用跑外縣市
台南強打新店將進駐！台南開幕式粉絲頁時常更新在地商家新開幕情報，而自三月起就有兩家強檔餐飲品牌將進駐的好消息，目前最新動態皆已投入裝修，讓不少台南人直呼「終於來台南了」！
台南人嗨！台南開幕式粉絲頁分享兩大人氣餐飲籌備中的好消息，分別是超強燒肉「茶六燒肉堂」及初魚餐飲集團旗下「初魚鮨、初魚鐵板燒」。雖然目前皆在裝修階段，距離開幕還需要一段時間，但光是消息一出就讓許多台南人興奮表示「終於要來了」、「太棒了，好期待喔」、「期待！(初魚)這家很有名，終於來台南」。
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