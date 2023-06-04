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捨不得！台南40餘年老牌「友愛鹹酥雞」傳盤讓　將手把手延續好味道

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／友愛鹹酥雞（中正旗艦店）粉絲頁
圖／友愛鹹酥雞（中正旗艦店）粉絲頁

台南人哀號！台南在地老牌鹹酥雞攤「友愛鹹酥雞」傳出盤讓消息，讓在地人無奈嘆「有點震驚」。據台南店面出租頂讓.設備買賣社團PO文所述，「友愛鹹酥雞」因老闆與闆娘年紀大，歷經操勞，身體不堪負荷，打算退休而決定將店面盤讓。

圖／友愛鹹酥雞（中正旗艦店）粉絲頁
圖／友愛鹹酥雞（中正旗艦店）粉絲頁

在台南經營45年的「友愛鹽酥雞」因店家長年操勞，身體與健康每況愈下，決定將店面盤讓，並表示會認真把接手者教好，即便退休也希望能把好味道延續下去。消息一出吸引不少人目光，也有網友認為「搬家後生意真的大受影響」，而老顧客則不捨表示「Oh，不」、「震驚」。

圖／友愛鹹酥雞（中正旗艦店）粉絲頁
圖／友愛鹹酥雞（中正旗艦店）粉絲頁

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鹽酥雞 台南美食

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