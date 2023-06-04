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炸雞控必追！頂呱呱「一斤翅小腿」挑戰最頂辣台味　怕辣老饕推一飲品爽嗑又解辣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頂呱呱粉絲頁、頂呱呱提供
圖／頂呱呱粉絲頁、頂呱呱提供

無辣不歡者必嘗！經典台式速食連鎖「頂呱呱」推出網友許願已久的「一斤」系列，每份保證秤足600g的超實在份量，這次更結合超人氣新品「翅小腿」，肉嫩汁多，絕對是老饕的最愛炸雞部位之一，另外搭配獨家辣粉及椒鹽調味，讓人忍不住吮指回味。

圖／頂呱呱粉絲頁
圖／頂呱呱粉絲頁

炸雞控注意！頂呱呱「一斤」系列重磅登場，除了滿滿600g的超巨份量外，首次結合饕客最愛「翅小腿」，搭配頂呱呱獨家「椒麻辣粉」或「檸檬椒鹽」，不僅過癮又涮嘴，讓人一支接著一支狂嗑停不下來。此外，還有網友內行推薦吃炸雞必配飲品，怕辣可以選擇頂呱呱獨賣「紅茶雪泥」，大口吃辣的同時也能沁涼一下。

即日起至6/7，頂呱呱「一斤翅小腿」重磅新登場。圖／頂呱呱提供
即日起至6/7，頂呱呱「一斤翅小腿」重磅新登場。圖／頂呱呱提供

除此之外，購買指定翅小腿組合餐還能以49元銅板價加購「呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥」等人氣商品，優惠活動自即日起至6/7止，開嗑一斤翅小腿就趁現在！

滿滿翅小腿，還能加購人氣商品呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥 給你大滿足。圖／頂呱呱提供
滿滿翅小腿，還能加購人氣商品呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥 給你大滿足。圖／頂呱呱提供

頂呱呱｜一斤翅小腿優惠資訊

活動日期：即日起至6/7

優惠內容：一斤翅小腿特價199元(原價240元)、經典翅小腿特價159元(原價180元)，以上皆可選原味/椒麻/檸檬椒鹽口味

49元加購區：購買以上翅小腿組合餐，再享「呱呱包/地瓜薯條/紅茶雪泥(L)」超值加價購

備註：每組翅小腿組合餐限加購乙次，三擇一品項不得重複；全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店不參與

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