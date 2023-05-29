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台南善化新景點「御飯糰玻璃屋」亮相！超夢幻綠植裝飾與旋轉階梯超好拍

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IG網友林洺樑提供
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台南市善化區近期推出一個令人驚艷的打卡新景點！就在市中心附近只需搭乘卡打車5分鐘即可抵達的「御飯糰玻璃屋」。這座玻璃屋以透明玻璃建造，外觀形狀宛如一顆巨大的御飯糰，內部則擺設著各種迷人的綠植裝飾，還有一座夢幻的旋轉樓梯，讓遊客能夠登上二樓，從高處俯瞰周遭的美景

圖／IG網友林洺樑提供
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位於台南市善化區光復路（善化棒球場對面），這座御飯糰玻璃屋不僅提供了一個與眾不同的拍照打卡地點，更成為當地居民和遊客們的新寵。無論是日間還是夜晚，光線透過玻璃屋照射下來，創造出迷人的光影效果，為每張照片增添了一抹夢幻的色彩。

圖／IG網友林洺樑提供
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御飯糰玻璃屋的位置極為便利，靠近市區，使得遊客們能夠輕鬆前往探索這個新奇的旅遊景點。此外，附近還有眾多美食和商店，可以滿足遊客們的需求。不論是單獨一人、情侶還是家人朋友，來到御飯糰玻璃屋都能度過一個愉快且難忘的時光，快揪團拍起來！

圖／IG網友林洺樑提供
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