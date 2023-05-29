聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南善化新景點「御飯糰玻璃屋」亮相！超夢幻綠植裝飾與旋轉階梯超好拍
台南市善化區近期推出一個令人驚艷的打卡新景點！就在市中心附近只需搭乘卡打車5分鐘即可抵達的「御飯糰玻璃屋」。這座玻璃屋以透明玻璃建造，外觀形狀宛如一顆巨大的御飯糰，內部則擺設著各種迷人的綠植裝飾，還有一座夢幻的旋轉樓梯，讓遊客能夠登上二樓，從高處俯瞰周遭的美景。
位於台南市善化區光復路（善化棒球場對面），這座御飯糰玻璃屋不僅提供了一個與眾不同的拍照打卡地點，更成為當地居民和遊客們的新寵。無論是日間還是夜晚，光線透過玻璃屋照射下來，創造出迷人的光影效果，為每張照片增添了一抹夢幻的色彩。
御飯糰玻璃屋的位置極為便利，靠近市區，使得遊客們能夠輕鬆前往探索這個新奇的旅遊景點。此外，附近還有眾多美食和商店，可以滿足遊客們的需求。不論是單獨一人、情侶還是家人朋友，來到御飯糰玻璃屋都能度過一個愉快且難忘的時光，快揪團拍起來！
延伸閱讀：
．日本全家「神級美味雞腿排」台灣也能吃到！ 旅日達人大讚：味道一模一樣
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言