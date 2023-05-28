日本全家「神級美味雞腿排」台灣也能吃到！ 旅日達人大讚：味道一模一樣

日本的超商美食台灣也吃得到！ 由前台大醫師林氏璧經營開設「日本自助旅遊中毒者」粉專，經常分享旅日心得和必嚐美食，他27日PO文直呼「為什麼沒人告訴我，去9月日本全家炸雞就進台灣了」，在台中高鐵站看到一個熟悉的商品「日本黃金腿排」感到驚喜，吃完後更大讚「味道和日本一模一樣！」，立刻引發網友們熱議。

「日本自助旅遊中毒者」粉專於27日貼出多張開箱照，哀怨沒人跟他說台灣全家去年9月就開賣日本黃金腿排了，同時也感動黃金腿排的味道，和在日本吃起來一模一樣，接著28日林氏璧又貼心發文分享，他查詢後發現去年9月剛推出似乎是限定「SO HOT炎選」20間分店，「但我在全家app查詢有『SO HOT炎選』的分店，目前遠超過20間，且到處都有（台北市竟然只有四間，難怪我毫無所覺）。」

林氏璧在留言中強調，「這篇絕對不是業配喔！是出於我長年以來對日本全家炸雞的愛。」，同時，他也指出不確定是否有「SO HOT炎選」櫃位，就代表有日本黃金腿排，還是要到店家現場去看一下才知道。

貼文曝光後，引起網友們暴動表示「絕對要吃，筆記！」、「在台灣也吃得到了」、「經過超商的時候，這一格都是空的」、「真的是日本進的喔？我們這裡的全家是今年才有賣」、「去了台中高鐵那麼多次，我竟然都沒注意到」。

據過往報導資料顯示，全家便利商店於2022月9月中，於全台20間店鋪率先導入隱藏版炸烤物販售櫃，獨家引進的日本全家便利商店國民美食「黃金雞腿排」，並推出多元炸烤物品項，現在只要打開全家會員App地圖趣功能點選「限店美食瘋」專區，即可一鍵查詢鄰近店舖哦！

全家自去年9月獨家引進日本全家便利商店國民美食「黃金雞腿排」。圖/全家便利商店提供

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