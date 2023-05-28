再會了！ 台中第一代泡沫紅茶「雙江茶行」 39年老店搬遷結束營業
再會了回憶！ 39年歷史老店、台中第一代泡沫紅茶店「雙江茶行」決定搬址，於5/27走入歷史，讓許多老顧客感到非常不捨！業者透露，感謝客人從民國73年一直跟著我們走到現在，但這些年來確實有房租壓力，終於到了要面對搬遷的時刻，而民權路上的新店仍在裝潢中，何時能開業仍不確定。
位於中國醫藥大學附設醫院旁老字號泡沫紅茶店「雙江茶行」，現在仍保留早年店面的裝潢及樣貌，而之所以會有泡沫紅茶，全是因為大人帶著小孩來喝茶，小孩喝不慣熱茶，店家只好研發出泡沫紅茶給小孩喝，竟意外暴紅。
老闆娘王梅玉回憶，手搖泡沫紅茶全盛時期，一整排12間房子曾一度有7間泡沫紅茶店，一路走來見證了台中泡沫紅茶店的興衰，隨著房租上漲及空間老舊等原因，39年老店也將搬遷。
搬遷公告貼出後，不少老客戶及網友非常不捨，甚至文史工作者主動為雙江設計手繪明信片紀念卡，以及紀念印章，提供給最後來訪的朋友留存收藏。未來店面即將遷址到1.5公里外的民權路，繼續提供美味的泡沫紅茶與茶食。
得知搬遷消息的網友們也紛紛留言「雙江是我成長的記憶」、「謝謝雙江伴我成長」、「人情味是雙江的獨特味道」、「好懷念以前走路去點個花生厚片配奶茶」、「滿滿回憶好捨不得」、「雙江有我4代人的回憶…真不捨，期待再相見」。
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