再會了！ 台中第一代泡沫紅茶「雙江茶行」 39年老店搬遷結束營業

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝雙江茶行 FB粉絲團
圖／翻攝雙江茶行 FB粉絲團

再會了回憶！ 39年歷史老店、台中第一代泡沫紅茶店「雙江茶行」決定搬址，於5/27走入歷史，讓許多老顧客感到非常不捨！業者透露，感謝客人從民國73年一直跟著我們走到現在，但這些年來確實有房租壓力，終於到了要面對搬遷的時刻，而民權路上的新店仍在裝潢中，何時能開業仍不確定。

圖／翻攝雙江茶行 FB粉絲團
圖／翻攝雙江茶行 FB粉絲團

位於中國醫藥大學附設醫院旁老字號泡沫紅茶店「雙江茶行」，現在仍保留早年店面的裝潢及樣貌，而之所以會有泡沫紅茶，全是因為大人帶著小孩來喝茶，小孩喝不慣熱茶，店家只好研發出泡沫紅茶給小孩喝，竟意外暴紅。

老闆娘王梅玉回憶，手搖泡沫紅茶全盛時期，一整排12間房子曾一度有7間泡沫紅茶店，一路走來見證了台中泡沫紅茶店的興衰，隨著房租上漲及空間老舊等原因，39年老店也將搬遷。

圖／翻攝雙江茶行 FB粉絲團
圖／翻攝雙江茶行 FB粉絲團

搬遷公告貼出後，不少老客戶及網友非常不捨，甚至文史工作者主動為雙江設計手繪明信片紀念卡，以及紀念印章，提供給最後來訪的朋友留存收藏。未來店面即將遷址到1.5公里外的民權路，繼續提供美味的泡沫紅茶與茶食。

得知搬遷消息的網友們也紛紛留言「雙江是我成長的記憶」、「謝謝雙江伴我成長」、「人情味是雙江的獨特味道」、「好懷念以前走路去點個花生厚片配奶茶」、「滿滿回憶好捨不得」、「雙江有我4代人的回憶…真不捨，期待再相見」。

圖／翻攝雙江茶行 FB粉絲團
圖／翻攝雙江茶行 FB粉絲團

圖／翻攝雙江茶行 FB粉絲團
圖／翻攝雙江茶行 FB粉絲團

延伸閱讀：

經典2口味開賣了！ 7-ELEVEN「思樂冰」每杯39元、每日限量30杯 目前僅有「這門市」

期待度爆表！ 全家最新「彈珠汽水霜淇淋」將登場，週末先享霜淇淋「買一送一」

老店

相關新聞

再會了！ 台中第一代泡沫紅茶「雙江茶行」 39年老店搬遷結束營業

再會了！ 台中第一代泡沫紅茶「雙江茶行」 39年老店搬遷結束營業

期待度爆表！ 全家最新「彈珠汽水霜淇淋」將登場，週末先享霜淇淋「買一送一」

超期待！ 全家最新「彈珠汽水霜淇淋」將重新登場，週末先享霜淇淋「買一送一」

Bunnies準備開搶！ 「麥當勞 x NewJeans」確定登錄台灣 聯名上市日期在「這一天」

Bunnies準備開搶！ 「NewJeans x 麥當勞」確定登錄台灣 聯名限定上市日期就在「這一天」

當月壽星送整盤手工丸！新竹全新「阿叔火鍋」，必點牛骨麻辣鍋、美國PR無骨牛小排

不要再說新竹是美食沙漠了！除了巨城購物中心頻頻有品牌進駐，更帶起周邊美食興起，近期就有間新開火鍋店「阿叔火鍋」，主打個人特色鍋物，３款基礎湯底，搭配日本A5和牛、美國PR無骨牛小排等精緻肉品，還有各類現流海鮮，以及獨家自製麻辣鴨血豆腐，都是人氣必點，當月壽星還可享優惠。

新北火鍋控快追！ 50年「雅香石頭火鍋」插旗永和 「吉拾鍋」開幕首3天搶1元鍋

新北火鍋控快追！ 50年「雅香石頭火鍋」插旗永和 「吉拾鍋」開幕3天搶1元鍋

盤點創意粽！福袋型鰻魚粽、鮭魚米花、龍舟比薩慶端午

誰說端午粽一定得一個樣式？今年不少業者端出各樣外型的創意粽，其中，每年熱賣的小倉屋福袋造型「蒲燒鰻魚粽」，今年限量2千組...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦