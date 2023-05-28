狂！ 海底撈手搖「飲品任選買一送一」限時23天，這一家更狂「一輩子買一送一」

天氣漸熱，手搖控快跟著好康來喝！ 海底撈也出手搖飲料，於6月祭出「飲品任選買一送一」優惠，還有更狂的台中「這一家」，打出一輩子買一送一，飲料任你搭，快來瘋狂喝一波！

圖／IG@owodog98225授權

海底撈除了精緻美味火鍋，也有開賣手搖飲料了哦！於西門店限定推出，凡6/30前平日指定時段用餐即可享「手搖買一送一」，共有18款飲品任搭配，只要一桌幾個人就能買幾杯，快揪好友一起吃好喝滿。

這次海底撈西門店限定推出「手搖飲料任意搭買一送一」，只要於6/30前平日的17:00前入座用餐，每桌幾個人就可以買幾杯，例如：一桌10人最多可以買10送10杯，手搖買一送一喝起來！

圖／翻攝海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan臉書

海底撈火鍋 西門店

地址：台北市萬華區桂林路1號4樓

圖／翻攝初八茶飲臉書

台中超接地氣的複合式燒肉+手搖飲料店「初八」，期待讓來此的人都能呷粗飽和重新出發，用好喝飲品加上燒肉大亨堡或是燒肉捲，滿足每個饕客的胃。

店家提供多款飲品以及隱藏版，每一款都是消暑涼夏必喝的好滋味，更狂的是打出「全飲品一輩子買一送一」的優惠口號，不怕消費者來一杯接著一杯。

圖／翻攝初八茶飲臉書

初八茶飲

地址：台中市北屯區松竹路二段133號

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