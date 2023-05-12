花期倒數一週！ 台南白河「石斛蘭瀑布」粉紫花開正美 母親節帶媽媽賞花吃美食泡湯去

圖／台南旅遊網

台南白河每年4到5月之間開花的石斛蘭，花如傾洩而下的瀑布，目前花期約只能再維持一週，剛好遇上母親節，正好可以帶著媽媽出門走走，還可以加碼賞蓮、泡泥漿溫泉，全家快來趟說走就走的小旅行！

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每年花期約二個禮拜的石斛蘭瀑布，今年受天氣影響，長得不如往年茂密，但成串的花朵仍讓人讚嘆，全是由花園主人吳先生投入多年心血打理而成，每年都免費開放給遊客參觀，看著晶瑩剔透的粉色石斛蘭由樹上垂掛開花，像是在賞粉紅藤花，賞一種花有兩種不同感受、CP值超高！要前往賞花的，地址可以搜尋「赤中寺」，把車停在附近的河堤停車場再步行前往，才不會影響當地居民出入、給人家帶來困擾唷！

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看完石斛蘭瀑布也別急著走，蓮花也在這初夏時期進入花期，正好把賞蓮也排進行程裡，再順遊附近的後壁俗女村、關子嶺水火同源、東山175咖啡公路等等景點，嘗嘗關子嶺的桶仔雞風味餐，還可以泡罕見的泥漿溫泉，帶媽媽從裡到外都被療癒，事不疑遲，快安排一趟孝親之旅、到白河走走吧～

赤中寺

地址：台南市白河區洪溪州11鄰29之2號

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