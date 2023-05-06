《人選之人》7大拍攝場景餐廳整理！ 幕僚慶功宴、約會居酒屋、印尼街美食都真實存在
近期超夯台劇《人選之人—造浪者》追了沒？ 上線短短幾天就榮登 Netflix 台灣排行榜第一，以政黨幕僚為背景、貼近台灣人生活圈的新影集，開播之後話題不斷，應該也有人跟小編一樣好奇劇中的拍攝場景地在哪裡吧，今天就幫大家整理劇中幾間重要場景和故事主角的聚會餐廳，一起來瞧瞧吧！
《人選之人》拍攝場景整理：
(以下有雷，涉及劇情，敬請斟酌閱讀)
◎ 設計師許驛成工作室慶功宴
知名作家H飾演設計師「許驛成」，劇中他是公正黨合作設計廠商募款小物的主視覺設計師，文宣部主任陳家競準備通知換掉設計師。而他們聚會的這間餐廳是位於天母的「JB's Diner餐廳」，是清新風格的美式餐廳。
地址：士林區天玉街38巷16弄2號
◎ 張亞靜接近趙蓉之的酒吧
張亞靜為了接近「趙蓉之」(趙昌澤的女兒)來到酒吧，救了被陌生人纏住的她之後，兩人就此成為朋友。而這間華麗復古氛圍的挑高酒吧，是位於台北市松山區超熱門餐酒館「秘密客」，有調酒、小點、燉飯、牛排等美食。
地址：台北市松山區八德路二段371號2樓
◎ 歐陽霞（趙昌澤老婆）慶生餐廳
趙昌澤的老婆歐陽霞慶生的場景，是位於「台北松山意舍酒店」的「Studio」客房，採雙面落地窗設計，劇中取景獨立用餐區，還能欣賞台北101，坐擁絕美夜景。
地址：台北市市民大道七段8號
◎ 蔡易安與許文君接吻的居酒屋
蔡易安與許文君在路上巧遇，接著來到居酒屋聊天，聊著聊著感覺氣氛對了，兩人情不自禁接吻。這家是位在大安區的「貍小路居酒屋」，充滿日式格調，但提供了多元化食材，吃得到海膽干貝漢堡、松露牛小排溫泉蛋、匈牙利鵝肝握壽司等，是台北人知名的深夜食堂。
地址：台北市大安區安和路二段93號
◎ 翁文方與記者利民哥吃飯
翁文方與專跑公正黨線路的記者「利民哥」吃飯、聊趙昌澤出軌的場景，是位於信義區的「古記雞居酒屋」，店內環境充滿日式復古氛圍，提供各式經典串燒、下酒菜、創意私房菜，還有日式清酒與梅酒等小酌，連台劇《我的婆婆怎麼這麼可愛》也曾來此取景哦！
地址：台北市信義區忠孝東路五段236巷3弄13號
◎ 公正黨文宣部聚餐的熱炒店
公正黨文宣部聚餐的熱炒店，在戶外用餐的環境加上紅燈籠設計，十足令人印象深刻，這是位於公館的「享你好酒不見」露天啤酒餐廳，不過可惜這裡因為房東提前解約，已在2021年底結束營業，但老闆在臉書粉專曾公告若有合適地點會再重新營業，值得期待再開幕的一天。
◎ 林月真到「印尼街」拍攝政治人物日常
真實存在台北車站鄰近巷弄內的印尼街，聚集著各式印尼生活好物、服飾等店，有台北小東南亞之稱。《人選之人》翁文方與林月真來到「印尼街」拍攝政治人物的日常，就位在台北車站附近、天成飯店後方，真的吃的到「沙嗲」等印尼小吃。
地址：台北市中正區中山北路一段8巷12弄
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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