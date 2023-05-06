「金家ㄟ」韓式炸雞來啦！經典洋釀醬、肯瓊醬換著吃不膩 搭傳統小菜、蔬菜煎餅 輕鬆在家開韓國料理趴

Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」所創立的韓式料理品牌「金家ㄟ」，不負廣大粉絲敲碗要求，終於推出研發許久的韓式炸雞，把韓國道地的洋釀醬、肯瓊醬兩款炸雞呈現給大家了！這次還順勢推出新款小菜－海帶芽，搭上新品蔬菜煎餅和雜菜粉絲，在家就能吃到餐廳級的美味，手刀搶購、揪朋友來家裡享受美味韓式料理吧！

圖／金家ㄟ 김씨네臉書

「金家ㄟ」推出經典洋釀醬炸雞，是用糖、醋加上大蒜調味而成，醬香和辛香料加乘，吃起來超過癮；肯瓊醬炸雞則是用蜂蜜芥末、美乃滋調味，兩款炸雞加上了辣椒粉，甜辣的滋味讓人欲罷不能，最棒的是，只要用氣炸鍋調理就可以熱呼呼上桌，根本直接把炸雞店搬到家裡來了，什麼時候想吃都沒問題！

圖／金家ㄟ 김씨네臉書

圖／金家ㄟ 김씨네臉書

不只韓式炸雞，「金家ㄟ」還推出加了多種蔬菜、走健康路線的韓式蔬菜煎餅，簡單用平底鍋加熱就能上桌，蔬菜的清甜帶來清爽的口感，沾上獨家香辣醬、再撒上蔥花，，晚上肚子餓當點心或宵夜都剛剛好；還有韓國著名的小菜－海帶芽也跟上了，麻油原味與辣味的海帶芽，小心一開就嗑完整罐，完全停不下來！更別說還有韓式泡菜、醃蘿蔔、辣醃蘿蔔絲、醃洋蔥這些傳統小菜，完美複製到韓國餐廳吃飯的體驗。

圖／金家ㄟ 김씨네臉書

這些道地的韓國料理，快的話10分鐘就能上桌享受，手拙的人不用怕搞砸party，還不快把冰箱填滿、買上幾瓶清涼的飲料，跟朋友一秒飛出國、大塊朵頤韓式料理囉！

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