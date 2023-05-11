撐不下去了！ 南投避暑勝地「溪頭、鳳凰園區」7／1起門票調漲一成

國人最愛的避暑勝地要漲門票了！ 擁有豐富山林及生態資源的「溪頭自然教育園區、自然教育園區」，最新官方公告，將於今年7/1開始實施票價調漲，2大自然教育園區入園門票，平均調幅上漲約一成，其中特惠票調漲3倍，連同「溪頭之友」優惠卡，也從1500元調漲至2000元！

圖／翻攝溪頭自然教育園區官網

溪頭自然教育園區及自然教育園區，深受遊客喜愛，更是南投著名避暑勝地，儘管每年入園遊客數超過200萬入次，但與收入卻不成比例，由於符合入園只收保險費10元「特惠票」的65歲以上銀髮族，約占總遊客數近5成，平均每月都有10多件長輩登山跌倒的意外發生，致保險公司要調高保費，因此「特惠票」從原先10元調漲為30元，成為此次門票漲幅最大主因。

2園區皆隸屬台大實驗林管處管轄，林管處表示，溪頭及鳳凰自然教育園區管理暨清潔維護費收費，從2003年迄今已凍漲20年，近年因物價波動劇烈，水電、人事等各項成本都大幅增加，致使營運成本大增，才不得不微調。

圖／翻攝溪頭自然教育園區官網

官方最新公告，今年7/1起，入園售票不再分一般與優惠時段，合併為單一時段售票，區分全票、優待票、半票、特惠票及免費等5種，「溪頭自然教育園區」全票將由200元調高為220元、優待票由150元調高為180元、半票由100元變成110元、特惠票由10元變成30元、「鳳凰自然教育園區」全票將由100元調高為120元、優待票由60元調高為80元、半票由50元變成60元、特惠票由10元變成30元，而每年不限次數進入園區的「溪頭之友卡」卡費則是從1500元調漲至2000元，值得民眾留意！

台大實驗林管處公告溪頭及鳳凰自然教育園區今年7月1日調漲。圖／翻攝溪頭自然教育園區官網

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