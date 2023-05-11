虎航推母親節快閃優惠！日韓泰單程未稅最低只要1099元起快衝

母親節即將到來，是否還沒準備或是還在猶豫該如何選擇一份特別的母親節禮物嗎？台灣虎航推出快閃驚喜「亞洲飛機優惠促銷」，最低的韓國只要1,099元起，馬上帶媽媽出國旅行吧！

圖／台灣虎航提供

在此次虎航母親節快閃驚喜價中，有多項亞洲景點優惠（以下皆為單程未稅），包含日本1,799元、韓國1,099 元、泰國2,099元、菲律賓1,699元與越南1,799元。活動自2023年5月11日上午10點至5月12日晚上11點59分；至於可旅行期間則可為2023年5月11日至6月30日期間選擇。

圖／台灣虎航提供

值得注意的是優惠價機位數量有限，售完即止，並透過台灣虎航的官方網站或行動裝置APP進行購票；若付款過程中遇到困難，請直接聯繫發卡銀行以確認原因，最後該次快閃優惠不適用於嬰兒票，且所有預訂均不可退款與轉讓喔，快看機票衝了，為媽媽預訂一段難忘的旅程吧！

圖／台灣虎航提供

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