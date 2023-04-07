比手掌還長的「甜甜卷」只要38元！老江紅茶牛奶獨賣享買2送1，還有低糖紅茶冰好好喝

口感鬆軟厚實的「甜甜卷」全台限定這家分店獨賣！南部頂紅的「老江紅茶牛奶」南台店推出比手掌還長的甜甜卷，天氣漸熱還有低糖「紅茶冰」可選，完全是下午茶新選擇！

圖／IG@Dorothy授權

「老江紅茶牛奶」是許多高雄人承載的記憶，不只有超過一甲子60年的經營經驗，主打24小時人高雄人都吃得到的營業時間，不論早餐、宵夜或是點心奶茶等統統都有，過去也常常是網路熱門打卡點，號稱來高雄觀光必吃。

圖／IG@Dorothy授權

這回老江紅茶牛奶限定「南台店」獨賣推出比手掌還長的甜甜卷，一份38元，現在享有買2送1優惠，另外還有低糖「紅茶冰」（一杯35元），非常適合消暑必喝，把握機會揪團下午茶了！

圖／IG@Dorothy授權

延伸閱讀：

．霜淇淋買1送1開跑！ 他結帳「加一句」 意外爽吃全家霜淇淋「擎天巨塔」

．1天限量6個！肯德基「7吋大蛋撻」登場 僅2間店買得到