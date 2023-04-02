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統統一級棒！嘉義「阿焜早點」蛋餅、水煎包、紅豆餅都好吃，嘉義人：這家我知道

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
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喜歡傳統大餅別錯過！嘉義這間開業近40年的「阿焜早點」販售早點及各式大餅，每一種都超厲害，各個都是人氣商品，也是不少內行人的口袋名單。早餐時段有販售蛋餅、豆漿等中式早點，到了下午則會出爐多款傳統大餅，CP值、人氣都超高，晚來就買不到囉！

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這家位於嘉義仁愛路的「阿焜早點」是在地人的早餐首選，值得一提的是，店家的傳統大餅也是必搶美食，部落客美食瓦斯桶分享自己都會特別在出爐前來等，最推薦「紅豆餅」，剛出爐熱騰騰，外皮酥脆、餅身Q彈有勁，紅豆餡甜度適中又綿密，喜歡鹹口也有「蔥大餅」可選，甜鹹各來一個剛剛好。

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不少人看到部落客美食瓦斯桶的分享後，也紛紛表示「芋頭包也好好吃」、「蛋餅、水煎包都好好吃」、「蔥大餅是我的愛」，由此看出網友們都是老饕，也各有擁護的品項。下次有到嘉義，別忘了嘗嘗這傳統好滋味喔！

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阿焜早點(豆漿哥的店)

地址：嘉義市西區仁愛路536號

營業時間：早餐時段7:00-12:00、大餅時間15:30至售完

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早餐 蛋餅 CP值

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