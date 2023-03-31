小紅書爆款！台南手搖「紅太陽」新推「巨無霸珍奶」，一次把Q彈珍珠放大10倍，咀嚼控必收

【養牛人家】是嘉義在地知名綠盈牧場的直營門市，主打新鮮自產的鮮乳所製作的優格，而提供的早午餐、義大利麵、甜點與各式飲品，在製作上也不馬虎，讓顧客在早晨醒來的第一餐就能吃到滿滿的營養餐點與能量。

2023-03-25 11:00