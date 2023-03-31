小紅書爆款！台南手搖「紅太陽」新推「巨無霸珍奶」，一次把Q彈珍珠放大10倍，咀嚼控必收
紅遍小紅書的「巨無霸珍珠」登台啦！台南在地經營20餘年的手搖品牌「紅太陽」頻頻推出吸睛飲品，這次帶著洗版小紅書的「巨無霸珍珠」強勢登場，結合台灣人最愛的奶茶，升級變身「巨無霸珍珠奶茶」，把一般珍珠放大10倍，圓滾滾的Q彈外型超可愛，只有在台南才喝得到～
開賣啦！手搖品牌「紅太陽」於今(31)日正式推出「巨無霸珍珠奶茶」，除了超吸睛的「巨無霸仙草珍珠」外，再搭配Q彈黑糖珍珠、焦糖奶茶冰沙，最後淋上經典愛爾蘭奶蓋，這種邪惡組合怎麼可能不好喝！不僅好吃、好看又好拍，不過這款「巨無霸珍珠奶茶」為限量限店販售，目前僅在台南民族店、台南大同店等2門市開賣，嘗鮮價89元，台南朋友快先衝囉！
此外，「紅太陽」不時推出創意新品，先前推出的「巨無霸多多瓶」也在IG掀起打卡熱潮，而這次新推的「巨無霸珍珠奶茶」勢必也將有不少人前往朝聖嘗鮮，手搖控這杯真的不能錯過～
紅太陽「巨無霸珍珠奶茶」販售資訊
開賣日：3/31起
販售門店：台南民族店－台南市中西區民族路二段160號、台南大同店－台南市南區大同路二段138號
售價：嘗鮮價89元
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