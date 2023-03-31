快訊

民進黨用「這句話」攻擊馬英九 郭正亮轟賴清德：蔡英文都沒說過

烏克蘭「鐵人部隊」出動！鐵道上的無名戰爭英雄

小紅書爆款！台南手搖「紅太陽」新推「巨無霸珍奶」，一次把Q彈珍珠放大10倍，咀嚼控必收

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁
圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁

紅遍小紅書的「巨無霸珍珠」登台啦！台南在地經營20餘年的手搖品牌「紅太陽」頻頻推出吸睛飲品，這次帶著洗版小紅書的「巨無霸珍珠」強勢登場，結合台灣人最愛的奶茶，升級變身「巨無霸珍珠奶茶」，把一般珍珠放大10倍，圓滾滾的Q彈外型超可愛，只有在台南才喝得到～

開賣啦！手搖品牌「紅太陽」於今(31)日正式推出「巨無霸珍珠奶茶」，除了超吸睛的「巨無霸仙草珍珠」外，再搭配Q彈黑糖珍珠、焦糖奶茶冰沙，最後淋上經典愛爾蘭奶蓋，這種邪惡組合怎麼可能不好喝！不僅好吃、好看又好拍，不過這款「巨無霸珍珠奶茶」為限量限店販售，目前僅在台南民族店、台南大同店等2門市開賣，嘗鮮價89元，台南朋友快先衝囉！

圖／摘自紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁
圖／摘自紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁

此外，「紅太陽」不時推出創意新品，先前推出的「巨無霸多多瓶」也在IG掀起打卡熱潮，而這次新推的「巨無霸珍珠奶茶」勢必也將有不少人前往朝聖嘗鮮，手搖控這杯真的不能錯過～

圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁
圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁

圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁
圖／紅太陽國際茶飲連鎖事業粉絲頁

紅太陽「巨無霸珍珠奶茶」販售資訊

開賣日：3/31起

販售門店：台南民族店－台南市中西區民族路二段160號、台南大同店－台南市南區大同路二段138號

售價：嘗鮮價89元

延伸閱讀：

清明連假優惠全攻略！「速食餐飲＋咖啡手搖＋甜點懶人包」一次收，星巴克、霜淇淋買一送一別錯過

豪邁挖著吃！肯德基「7吋超巨蛋撻」將登場，比蛋糕還大吃起來更過癮

奶茶 手搖 小紅書 冰沙 IG 珍奶

相關新聞

小紅書爆款！台南手搖「紅太陽」新推「巨無霸珍奶」，一次把Q彈珍珠放大10倍，咀嚼控必收

紅遍小紅書的「巨無霸珍珠」登台啦！台南在地經營20餘年的手搖品牌「紅太陽」頻頻推出吸睛飲品，這次帶著洗版小紅書的「巨無霸珍珠」強勢登場，結合台灣人最愛的奶茶，升級變身「巨無霸珍珠奶茶」，把一般珍珠放大

一個人也能吃的燒肉店！快來台南「長北燒肉難民營」，當個瀟灑的孤獨美食家～

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 台南燒肉【燒肉難民營】邊緣人的救贖 店名燒肉難民營聽起來怎麼有點可憐的感。今天想吃燒肉，但是不敢一個人去燒肉店，所以放棄吃燒肉，老闆想拯救這些燒肉難民，所

走進嘉義的阿凡達！ 豐阿縱走之「大瀧溪線鐵道」 讚嘆有如步入納美人國度

udn走跳旅遊／布魯 日治時期日人為了伐木，在阿里山區修築了多條鐵道用來運送材木，其中早已停駛的眠月線成為近年爆紅的健行路線，而由眠月線的塔山車站叉出、更早停駛的大瀧溪線，則幾乎完全消失在廣

連假去哪玩？台南井仔腳瓦盤鹽田旅遊攻略，體驗百年鹽業文化

【旅奇傳媒/編輯部整理】台南好山好水，除了市區古蹟、美食吸客外，北門的井仔腳鹽田也是喜歡台南的遊客不容錯過的景點！黃偉哲市長說，「井仔腳瓦盤鹽田」是北門的第一座鹽田，也是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，清一

十坪、僅十席座位！ 台南老屋宅「十平料理店」 蘊藏濃濃人情味與日料握壽司

本事空間製作所設計的台南「十平料理店」；圖片提供／本事空間製作所 老宅、老屋、老木頭與老巷弄，一間就像是深夜食堂裡的主角山型屋，混合著濃濃日式懷舊風格的日本料理店「十平料理店」安靜地座落在台南的巷弄

嘉義手作早午餐超彭湃！「養牛人家」綠盈牧場直送鮮奶最新鮮

【養牛人家】是嘉義在地知名綠盈牧場的直營門市，主打新鮮自產的鮮乳所製作的優格，而提供的早午餐、義大利麵、甜點與各式飲品，在製作上也不馬虎，讓顧客在早晨醒來的第一餐就能吃到滿滿的營養餐點與能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦