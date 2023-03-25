嘉義手作早午餐超彭湃！「養牛人家」綠盈牧場直送鮮奶最新鮮
【養牛人家】是嘉義綠盈牧場直營的門市，許多餐點都有加入牧場直送的新鮮鮮奶和乳製品，想要買新鮮鮮奶和優格的朋友也可直接在這裡購買，不用特別跑到中埔的綠盈牧場，相當方便。
一樓灰色的牆面搭配暖黃的燈光，木製桌椅與綠意植栽增添視覺上的柔和感，有種日系老宅風，無論是自己慢慢享用餐點或是和朋友談天享用美食都很愜意。
二樓則是比較明亮的空間，整面的落地窗加上白色的窗紗讓光線自然灑入，清爽舒適的空間很適合三五好友一起享用早午餐和下午茶。
店內最熱門的系列就屬「大盤子系列早午餐」，基本附有麵包、沙拉、優格、紅茶，麵包可選擇烤鮮奶吐司或是炸鮮奶饅頭，也可以加30元升級為法式吐司，而優格和紅茶也可以折20元更換成其他飲品。
迷迭香雞腿拼盤
「大盤子系列早午餐」份量給的很足，「迷迭香雞腿拼盤」中的雞腿排經過油煎後肉質依舊柔嫩多汁，而吸滿蛋液再撒上細緻糖霜的法式吐司，一口咬下可感受濃郁的蛋香和奶香，非常推薦大家升級法式吐司！
生菜沙拉加入好幾種蔬菜、水果，搭配水煮蛋和地瓜泥，淋上香氣十足的胡麻醬更添風味，而招牌鮮奶茶則是店長推薦的必點品項，紅茶茶香滿滿搭配清爽奶香，口感非常柔和順口，不會有厚重膩口的奶味。
辣炒燻鴨胸義大利麵
【養牛人家】雖然主打採用新鮮自產鮮乳的品牌，但是在餐點上的品質也絕不馬虎、相當講究，而這道「辣炒燻鴨胸義大利麵」也是人氣品項，鴨胸肉帶有厚度，讓鴨胸在料理過程中保持濕潤柔嫩、入口完全不乾柴，每咬一口都能品嚐到迷人的煙燻香氣。
料理過程中使用切成碎末的墨西哥辣椒一同拌炒，麵條吸飽充滿鴨油香氣和輕微辣味的醬汁，風味讓人非常驚豔，而辣度屬於偶爾吃辣的朋友可以接受的程度。
鮮果麥片優格杯
鮮果麥片優格杯依序由優格、果醬、新鮮水果和麥片層層疊起，優格清爽的酸度和淡淡的奶香，搭配微甜的果醬和新鮮水果，還能咬到麥片脆脆的口感，很適合搭配早餐或作為下午茶，也可以自行選擇果醬口味喔。
松露奶油吐司
吐司是特別用綠盈鮮乳所製作的鮮奶吐司，而上面這塊「松露奶油」來頭也不小，採用來自台中知名乳酪品牌製作的松露風味奶油。一上桌烤得香酥的厚片吐司，可要趁著熱度把奶油抹開，感受每一口咀嚼中沁出的松露香氣。
除了上述餐點外，店內還有販售各式鮮乳製品、果醬和自家手作甜點，很適合在這裡享用完下午茶後，晚上再去逛文化路夜市。也提醒大家，內用每人低消100元，用餐時間90分鐘，若現場無人候位就不限用餐時間喔。
養牛人家｜綠盈牧場專門店
店家地址：嘉義市東區垂楊路101號
店家電話：05 228 8928
營業時間：9:00-18:00(最後點餐時間17:00)
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