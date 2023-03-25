快訊

經典賽日本隊為何引起風潮 他分析背後原因

春雨、春雷逼近「新竹首當其衝」 專家：台中以北留意

高中生輕生1個多月後7師長調職 父遺憾太信任學校：總算有動作

嘉義手作早午餐超彭湃！「養牛人家」綠盈牧場直送鮮奶最新鮮

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【養牛人家】是嘉義綠盈牧場直營的門市，許多餐點都有加入牧場直送的新鮮鮮奶和乳製品，想要買新鮮鮮奶和優格的朋友也可直接在這裡購買，不用特別跑到中埔的綠盈牧場，相當方便。

一樓灰色的牆面搭配暖黃的燈光，木製桌椅與綠意植栽增添視覺上的柔和感，有種日系老宅風，無論是自己慢慢享用餐點或是和朋友談天享用美食都很愜意。

二樓則是比較明亮的空間，整面的落地窗加上白色的窗紗讓光線自然灑入，清爽舒適的空間很適合三五好友一起享用早午餐和下午茶。

店內最熱門的系列就屬「大盤子系列早午餐」，基本附有麵包、沙拉、優格、紅茶，麵包可選擇烤鮮奶吐司或是炸鮮奶饅頭，也可以加30元升級為法式吐司，而優格和紅茶也可以折20元更換成其他飲品。


迷迭香雞腿拼盤

「大盤子系列早午餐」份量給的很足，「迷迭香雞腿拼盤」中的雞腿排經過油煎後肉質依舊柔嫩多汁，而吸滿蛋液再撒上細緻糖霜的法式吐司，一口咬下可感受濃郁的蛋香和奶香，非常推薦大家升級法式吐司！

生菜沙拉加入好幾種蔬菜、水果，搭配水煮蛋和地瓜泥，淋上香氣十足的胡麻醬更添風味，而招牌鮮奶茶則是店長推薦的必點品項，紅茶茶香滿滿搭配清爽奶香，口感非常柔和順口，不會有厚重膩口的奶味。


辣炒燻鴨胸義大利麵

【養牛人家】雖然主打採用新鮮自產鮮乳的品牌，但是在餐點上的品質也絕不馬虎、相當講究，而這道「辣炒燻鴨胸義大利麵」也是人氣品項，鴨胸肉帶有厚度，讓鴨胸在料理過程中保持濕潤柔嫩、入口完全不乾柴，每咬一口都能品嚐到迷人的煙燻香氣。

料理過程中使用切成碎末的墨西哥辣椒一同拌炒，麵條吸飽充滿鴨油香氣和輕微辣味的醬汁，風味讓人非常驚豔，而辣度屬於偶爾吃辣的朋友可以接受的程度。

鮮果麥片優格杯

鮮果麥片優格杯依序由優格、果醬、新鮮水果和麥片層層疊起，優格清爽的酸度和淡淡的奶香，搭配微甜的果醬和新鮮水果，還能咬到麥片脆脆的口感，很適合搭配早餐或作為下午茶，也可以自行選擇果醬口味喔。


松露奶油吐司

吐司是特別用綠盈鮮乳所製作的鮮奶吐司，而上面這塊「松露奶油」來頭也不小，採用來自台中知名乳酪品牌製作的松露風味奶油。一上桌烤得香酥的厚片吐司，可要趁著熱度把奶油抹開，感受每一口咀嚼中沁出的松露香氣。

除了上述餐點外，店內還有販售各式鮮乳製品、果醬和自家手作甜點，很適合在這裡享用完下午茶後，晚上再去逛文化路夜市。也提醒大家，內用每人低消100元，用餐時間90分鐘，若現場無人候位就不限用餐時間喔。

養牛人家｜綠盈牧場專門店

店家地址：嘉義市東區垂楊路101號

店家電話：05 228 8928

營業時間：9:00-18:00(最後點餐時間17:00)

粉絲專頁：http://bit.ly/3IJW6Xh


延伸閱讀>>嘉義市區創新滷味，傳承中突破框架　甜點搭滷味也可很速配

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吐司 果醬 麥片

延伸閱讀

嘉義北興國中奪全國音樂賽4特優 單一學校最佳

麥當勞「草莓冰炫風、優格派」開賣！1+1=89新組合登場

人氣王國寶翠玉白菜 第4度重磅回到嘉義故宮南院展出

抗旱…嘉義鹿草農會營造向日葵花海 周末辦音樂會帶動觀光休閒

相關新聞

嘉義手作早午餐超彭湃！「養牛人家」綠盈牧場直送鮮奶最新鮮

【養牛人家】是嘉義在地知名綠盈牧場的直營門市，主打新鮮自產的鮮乳所製作的優格，而提供的早午餐、義大利麵、甜點與各式飲品，在製作上也不馬虎，讓顧客在早晨醒來的第一餐就能吃到滿滿的營養餐點與能量。

6公尺高台灣黑熊！鄒族逐鹿文創園區　走訪原民文化體驗在地

將鄒族先人傳統古獵場遺址veoveoana改建，也在名稱中將此獵場名字融入，就是為了致敬於祖先智慧與文化。更在場內設有篝火廣場，在此舉行一年一度盛大鄒族祭典「分享季」。

厚皮才過癮！台南「貓舌頭小籠包」只販售2口味照樣熱賣，招牌厚皮是在地人懷念的味道

澱粉控看過來！誰說小籠包薄皮才好吃，厚皮有勁道又Q彈，這間位於台南北區的「貓舌頭小籠包」專賣厚實感小籠包，除了多汁鮮肉外，紅豆包也不能錯過！飽滿豆沙不過甜，咬下一口伴隨淡淡奶香，沒幾口就能炫掉一顆。

吃貨必訪！網羅「大東夜市」精選小吃，一嘗銅板價美食、超人氣甜點

聽過「大大武花大武花」嗎？在台南，每週一、二、五營業的為大東夜市，週三和週六有開的是武聖夜市，而週四、週六與週日營業的則為花園夜市，因此傳有「大大武花大武花」的口訣，以便知道星期幾可以去哪家夜市。然而，去年底傳出大東夜市土地租約到期的消息，儘管後證實目前並沒有結束營業的打算，但根據最新的消息是租約將到2023年8月，所以我們盤點了大東夜市的精選小吃，還沒品嚐過的讀者，趕緊找機會試試！

台南肉控集合！「慕十里韓式燒肉」開幕優惠三重奏：生食級干貝、A5和牛都招待，每日限量「活醃醬蟹」必點

台南人吃起來！超道地韓式燒肉「慕十里」插旗台南東區，自3/14起營運就吸引不少饕客前往品嘗。即日起至4/16，更大方推出「開幕慶三重奏」，包含啤酒買一送一、打卡及Google評論送生食級干貝、生日招待

放假就上山吧！「眠月線一日遊」迷霧森林鐵道之旅，探險氛圍爆表

眠月線為阿里山鐵道支線，始於阿里山站一直到石猴站，沿途由多座橋樑、隧道、參天巨木所組成。過去為日治時期為了運送木頭而建造，後來因樹木被砍伐光了，鐵路也跟著荒廢。經過風災的多次摧殘，崩塌地形、損壞的隧道，讓整條路又增添了更多探險的氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦